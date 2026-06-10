Путин придумал страшное наказание для критиков войны: раскрыты впечатляющие подробности

Кремлевский правитель Владимир Путин подписал новый закон, предоставляющий государству право арестовывать имущество граждан РФ, выехавших за границу, за действия якобы "в ущерб интересам Российской Федерации". Об этом сообщает The Moscow Times. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации, а его вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

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Закон определяет широкий спектр действий, которые могут рассматриваться как правонарушения. К ним отнесены "дискредитация" российской армии, призывы к введению санкций против РФ, пропаганда "нацизма", распространение "экстремистских материалов", нарушение порядка деятельности "иностранного агента", а также неуплата штрафов за подобные действия. Особенностью нового закона является то, что арест имущества и средств на банковских счетах может производиться без учета размера штрафа.

Кроме того, документ предусматривает возможность применения обеспечительного ареста имущества российских эмигрантов уже на стадии составления протокола. Окончательное решение об аресте принимается судом. Это позволяет государству фактически наказать граждан, выражающих несогласие с политикой Кремля, еще до завершения судебного разбирательства.

В пояснительной записке отмечается, что закон призван реагировать на деятельность так называемых "релокантов", якобы действующих против интересов РФ, а также прекращать призывы, касающиеся территориальной целостности и конституционного устройства страны. Таким образом, закон создает новый механизм контроля и давления на российских граждан за границей, расширяя возможности государства по репрессиям против оппозиционной деятельности.

Эксперты отмечают, что эти нормы еще больше усложнят ситуацию для граждан, покинувших Россию из-за политических или идеологических убеждений, и фактически легализуют арест их имущества без четкой связи с размером каких-либо штрафов. Закон вступает в силу осенью 2026 года, и уже сейчас вызывает беспокойство среди правозащитников и международного сообщества.

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