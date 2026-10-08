Путін повертає "генарала терору" Суровікіна: розкрито несподівану правду про загрозу для України



















Повідомлення про можливе повернення генерала Сергія Суровікіна до активної роботи в російській армії привернуло увагу через його роль у масованих ударах по Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, однак, закликає не перебільшувати значення цього призначення, доки не зрозуміло, яку саме посаду може отримати генерал.

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За словами експерта, Суровікін свого часу був одним із головних прихильників ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Саме тому його можливе повернення може мати як військовий, так і психологічний ефект.

Водночас Коваленко сумнівається, що Путін довірить Суровікіну повноцінне командування військами. Причиною він називає зв’язки генерала з Євгеном Пригожиним і його роль у подіях навколо заколоту ПВК "Вагнер".

"У мене є сумніви, що Суровікіну після цього дадуть можливість командувати якимись військами. Скоріш, навпаки, скоріш якась штабна робота", – зазначив експерт.

Коваленко також наголосив, що нинішня російська кампанія ударів по Україні вже відрізняється від тієї, яку проводили у 2022 році. За його словами, Росія стала значно більш системно та раціонально планувати масовані атаки.

Тому саме по собі повернення Суровікіна не означає автоматичного переходу Росії до нової стратегії ударів. Водночас його ім’я може використовуватися Кремлем і в інформаційній війні, створюючи враження, що Москва готує особливо жорстку кампанію проти України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по цивільній інфраструктурі України мають не лише військовий, а й психологічний та політичний розрахунок.