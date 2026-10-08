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Путин возвращает "генарала террора" Суровикина: раскрыта неожиданная правда об угрозе для Украины

Эксперт сомневается, что генералу снова доверят командование, но считает его возвращение важным информационным сигналом.

8 октября 2026, 17:05
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Клименко Елена








Сообщение о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к активной работе в российской армии привлекло внимание из-за его роли в массированных ударах по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, однако, призывает не преувеличивать значение этого назначения, пока не ясно, какую именно должность может получить генерал.

Путин возвращает "генарала террора" Суровикина: раскрыта неожиданная правда об угрозе для Украины

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Суровикин в свое время был одним из главных поклонников ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Именно поэтому его возможное возвращение может иметь как военный, так и психологический эффект.

В то же время, Коваленко сомневается, что Путин доверит Суровикину полноценное командование войсками. Причиной он называет связи генерала с Евгением Пригожиным и его роль в событиях вокруг мятежа ПИК "Вагнер".

"У меня есть сомнения, что Суровикину после этого дадут возможность командовать какими-то войсками. Скорее, наоборот, скорее какая-нибудь штабная работа", — отметил эксперт.

Коваленко также отметил, что нынешняя российская кампания ударов по Украине уже отличается от проводимой в 2022 году. По его словам, Россия стала гораздо более системно и рационально планировать массированные атаки.  

Поэтому само по себе возвращение Суровикина не означает автоматического перехода России в новую стратегию ударов. В то же время, его имя может использоваться Кремлем и в информационной войне, создавая впечатление, что Москва готовит особо жесткую кампанию против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские удары по гражданской инфраструктуре Украины имеют не только военный, но и психологический и политический расчет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ek76NrXZe1M
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