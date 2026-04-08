Путін поставить удари по Україні на паузу, але радіти точно не варто: тривожне застереження

Російські війська змінюють пріоритети атак на Україну і, можливо, на деякий час припинять їх. Про це розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворог, ймовірно, переключиться на інші об’єкти, серед яких енергетичний комплекс, розподілена генерація, водозабезпечення та транспортна інфраструктура. Паліса зазначив, що можлива тимчасова пауза перед "більш спекотним періодом", коли знову зросте навантаження на енергосистему та споживання, і росіяни відновлять удари по об’єктах енергетики.

Він також підкреслив, що Росія почала частіше атакувати дронами вдень, намагаючись завдати більшого тиску та спричинити більше жертв серед цивільного населення. Раніше удари концентрувалися на енергетиці та опаленні. Зараз, після закінчення опалювального сезону, окупанти продовжують тероризувати мирних людей. Масовані дрони у робочий час суттєво впливають на діяльність бізнесу та економіку.

Паліса наголосив, що Сили оборони України ефективно знищують інфраструктуру ворога, з якої запускають дрони. Через це Росія більше не може одночасно запускати тисячі БПЛА, тому атаки розтягують на добу.

Російські удари дедалі частіше спрямовані на цивільні об’єкти. Так, 7 квітня ворог атакував будівлі мерії в Прилуках та податкову інспекцію в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині, є поранені. Того ж дня FPV-дрон вразив маршрутку в центрі Нікополя на Дніпропетровщині, загинули троє людей, понад 10 отримали поранення. Удар стався у час пік, коли пасажири їхали на роботу.

Крім того, 7 квітня окупанти завдали численних ударів по Херсону та передмістю, що призвело до загибелі щонайменше чотирьох осіб та багатьох поранених. Паліса підкреслює, що такі дії Росії спрямовані на паралізацію життя регіонів та створення додаткового психологічного та економічного тиску.

Раніше "Коментарі" вже писали, що російська армія продовжує цілеспрямовано застосовувати тактику терору проти цивільного населення на півдні України. Використання безпілотників FPV для атак на мирних людей стало частиною стратегічного плану, а не випадковістю. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).