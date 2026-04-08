Путин поставит удары по Украине на паузу, но радоваться точно не стоит: тревожное предупреждение

Российские войска меняют приоритеты атак на Украину и, возможно, на время прекратят их. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

По его словам, враг, по всей вероятности, переключится на другие объекты, среди которых энергетический комплекс, распределенная генерация, водоснабжение и транспортная инфраструктура. Палиса отметил, что возможна временная пауза перед "более жарким периодом", когда снова возрастет нагрузка на энергосистему и потребление, и россияне возобновят удары по объектам энергетики.

Он также подчеркнул, что Россия стала чаще атаковать дронами днем, пытаясь оказать большее давление и повлечь больше жертв среди гражданского населения. Раньше удары концентрировались на энергетике и отоплении. Сейчас, по окончании отопительного сезона, оккупанты продолжают терроризировать мирных людей. Массированные дроны в рабочее время оказывают существенное влияние на деятельность бизнеса и экономику.

Палиса подчеркнул, что Силы обороны Украины эффективно уничтожают инфраструктуру врага, из которой запускают дроны. Поэтому Россия больше не может одновременно запускать тысячи БПЛА, поэтому атаки растягивают на сутки.

Российские удары все чаще ориентированы на гражданские объекты. Так, 7 апреля враг атаковал здания мэрии в Прилуках и налоговую инспекцию в Новгороде-Северском на Черниговщине, ранены. В тот же день FPV-дрон поразил маршрутку в центре Никополя на Днепропетровщине, погибли три человека, более 10 получили ранения. Удар произошел в час пик, когда пассажиры ехали на работу.

Кроме того, 7 апреля оккупанты нанесли многочисленные удары по Херсону и пригороду, что привело к гибели по меньшей мере четырех человек и многих раненых. Палиса подчеркивает, что такие действия России направлены на парализацию жизни регионов и создание дополнительного психологического и экономического давления.

Ранее "Комментарии" уже писали , что российская армия продолжает целенаправленно применять тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Использование беспилотников FPV для атак мирных людей стало частью стратегического плана, а не случайностью. Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).