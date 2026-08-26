Путін поспішає: який важливий козир РФ хоче вибити в України у війні

Росія 24 серпня провела черговий запуск супутника з космодрому Плесецька в Архангельській області. Апарат успішно виведено на орбіту, а російські військові вже встановили з ним зв'язок і взяли систему під оперативний контроль. В Інституті вивчення війни вважають, що запуск може бути частиною більш масштабної програми створення російського супутникового угруповання Rassvet — аналога Starlink.

Супутник Rassvet – аналог Starlink. Фото: із відкритих джерел

За даними Міноборони РФ, для запуску використовувалася ракета-носій "Союз-2.1б". Який саме апарат вивели на орбіту, Москва офіційно не повідомила.

Українське оборонне видання "Мілітарний" припускає, що може йтися про супутника GLONASS-K1 – елемента російської глобальної навігаційної системи ГЛОНАСС. Однак достатніх даних для остаточного підтвердження типу апарату поки що немає.

Аналітики ISW також не змогли незалежно встановити призначення та статус супутника.

За добу до запуску українські сили, за наявними даними, намагалися завдати удару по космодрому Плесецьк. Однією з можливих цілей могла бути спроба зірвати підготовку Росії до виведення нового апарату на орбіту.

Плесецьк залишається одним із ключових російських об'єктів космічної та військової інфраструктури. Саме звідси раніше проводилися випробувальні та військові запуски, зокрема пов'язані з міжконтинентальною ракетою "Сармат", супутниками системи ГЛОНАСС та елементами майбутнього угрупування Rassvet.

В ISW зазначають, що Україна раніше вже завдавала ударів по російським об'єктам виробництва та запуску ракет, а також центрам космічного зв'язку. Одним із завдань таких операцій є спроба завадити Москві розгорнути власну супутникову мережу.

Якщо проект Rassvet буде реалізований, Росія зможе отримати стійкішу космічну інфраструктуру для зв'язку, навігації та військових операцій. Саме тому боротьба за російські супутникові здібності поступово стає ще одним важливим фронтом війни – вже за межами Землі.

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