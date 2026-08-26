Путин спешит: какой важный козырь РФ хочет выбить у Украины в войне

Россия 24 августа провела очередной запуск спутника с космодрома Плесецк в Архангельской области. Аппарат был успешно выведен на орбиту, а российские военные уже установили с ним связь и взяли систему под оперативный контроль. В Институте изучения войны считают, что запуск может быть частью более масштабной программы по созданию российской спутниковой группировки Rassvet – аналога Starlink.

Спутник Rassvet – аналог Starlink. Фото: из открытых источников

По данным Минобороны РФ, для запуска использовалась ракета-носитель "Союз-2.1б". Какой именно аппарат был выведен на орбиту, Москва официально не сообщила.

Украинское оборонное издание "Милитарный" допускает, что речь может идти о спутнике GLONASS-K1 – элементе российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Однако достаточных данных для окончательного подтверждения типа аппарата пока нет.

Аналитики ISW также не смогли независимо установить назначение и статус спутника.

Примечательно, что за сутки до запуска украинские силы, по имеющимся данным, пытались нанести удар по космодрому Плесецк. Одной из вероятных целей могла быть попытка сорвать подготовку России к выведению нового аппарата на орбиту.

Плесецк остается одним из ключевых российских объектов космической и военной инфраструктуры. Именно отсюда ранее проводились испытательные и военные запуски, в том числе связанные с межконтинентальной ракетой "Сармат", спутниками системы ГЛОНАСС и элементами будущей группировки Rassvet.

В ISW отмечают, что Украина ранее уже наносила удары по российским объектам производства и запуска ракет, а также центрам космической связи. Одной из задач таких операций является попытка помешать Москве развернуть собственную спутниковую сеть.

Если проект Rassvet будет реализован, Россия сможет получить более устойчивую космическую инфраструктуру для связи, навигации и военных операций. Именно поэтому борьба за российские спутниковые возможности постепенно становится еще одним важным фронтом войны – уже за пределами Земли.

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