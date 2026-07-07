Путін помре від уколу: відомий військовий приголомшив сценарієм

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко вважає, що подальше послаблення військового та економічного потенціалу Росії може призвести до серйозних внутрішніх змін у кремлівській верхівці. На його думку, за певного розвитку подій російські спецслужби можуть усунути Володимира Путіна, поклавши на нього відповідальність за наслідки війни. Таку оцінку військовий висловив в інтерв'ю "Телеграфу".

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За словами Федоренка, всередині російської влади вже тривалий час триває боротьба за вплив між двома потужними центрами сили — військовим керівництвом і спецслужбами. Кожна з цих груп, як він стверджує, переслідує власні інтереси та по-різному бачить майбутнє війни.

Комбриг зазначив, що військове крило нині перебуває у виграшному становищі, оскільки саме війна забезпечує йому фінансування, політичну вагу та вплив на керівництво країни.

"Перший клан — військові. У них зараз зірковий час: нагороди, шана, фінансові потоки і все у них добре. До них дослуховується Путін, але вони йому постійно подають недостовірну інформацію. Він не володіє реальною інформацією про стан справ. А військові кажуть: "Треба продовжувати війну". Бо для них це годівниця в моменті часу", – сказав Федоренко.

На думку Федоренка, якщо Україна й надалі нарощуватиме удари по військовому та економічному потенціалу РФ, внутрішня боротьба в російській еліті може досягти критичної точки.

"Якщо ми продовжимо в тому ж дусі і будемо нарощувати спроможності з випалювання Росії на оперативно-тактичному, оперативно-стратегічному рівні, ми можемо дійти до межі, коли диктатор Путін помре від ін'єкції, яка викличе інфаркт або інсульт", – припустив він.

Водночас військовий наголосив, що такий розвиток подій є його оцінкою можливого сценарію. За його словами, у разі зміни влади відповідальність за війну можуть покласти особисто на Путіна, що, на думку Федоренка, здатне створити передумови для завершення активної фази бойових дій. Проте він застеріг, що навіть після припинення масштабних боїв протистояння між Україною та Росією не зникне, а лише перейде в іншу, менш помітну форму.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для участі в саміті НАТО, де проведе низку важливих міжнародних переговорів. Однією з головних подій стане його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 8 липня після засідання Ради НАТО. У перший день роботи саміту глава держави вже взяв участь у Форумі оборонних індустрій.