Путин умрет от укола: известный военный ошеломил сценарием

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко считает, что дальнейшее ослабление военного и экономического потенциала России может привести к серьезным внутренним изменениям в кремлевской верхушке. По его мнению, при определенном развитии событий российские спецслужбы могут устранить Владимира Путина, возложив на него ответственность за последствия войны. Такую оценку военный высказал в интервью "Телеграфу".

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По словам Федоренко, внутри российских властей уже длительное время идет борьба за влияние между двумя мощными центрами силы – военным руководством и спецслужбами. Каждая из этих групп, как он утверждает, преследует свои интересы и по-разному видит будущее войны.

Комбриг отметил, что военное крыло находится в выигрышном положении, поскольку именно война обеспечивает ему финансирование, политический вес и влияние на руководство страны.

"Первый клан — военные. У них сейчас звездное время: награды, почет, финансовые потоки и все у них хорошо. К ним прислушивается Путин, но они ему постоянно предоставляют недостоверную информацию. Он не владеет реальной информацией о положении дел. А военные говорят: "Надо продолжать войну". Потому что для них это кормушка в момент времени".

По мнению Федоренко, если Украина и дальше будет наращивать удары по военному и экономическому потенциалу РФ, внутренняя борьба в российской элите может достичь критической точки.

"Если мы продолжим в том же духе и будем наращивать возможности по обжигу России на оперативно-тактическом, оперативно-стратегическом уровне, мы можем дойти до предела, когда диктатор Путин умрет от инъекции, которая вызовет инфаркт или инсульт", – предположил он.

В то же время, военный подчеркнул, что такое развитие событий является его оценкой возможного сценария. По его словам, в случае смены власти ответственность за войну могут возложить лично на Путина, что, по мнению Федоренко, способно создать предпосылки для завершения активной фазы боевых действий. Однако он предостерег, что даже после прекращения масштабных боев противостояние между Украиной и Россией не исчезнет, а перейдет в другую, менее заметную форму.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО, где проведет ряд важных международных переговоров. Одним из главных событий станет его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая намечена на 8 июля после заседания Совета НАТО. В первый день работы саммита глава государства принял участие в Форуме оборонных индустрий.