Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін подарував вино: як диктатор РФ підтримав бізнес
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін подарував вино: як диктатор РФ підтримав бізнес

Російський підприємець, який публічно поскаржився Путіну на податковий тиск, замість реальної допомоги отримав подарунки — і зрештою вирішив закрити власний бізнес

21 січня 2026, 19:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський підприємець, який публічно звернувся до Володимира Путіна зі скаргою на підвищення податків, так і не отримав обіцяної державної підтримки. Про це звернув увагу український активіст і волонтер Сергій Стерненко.

Путін подарував вино: як диктатор РФ підтримав бізнес

Як Путін підтримує бізнес рф

Під час так званої "прямої лінії" росіянин розповів президенту РФ про складну ситуацію для малого бізнесу через податкове навантаження та ризик втрати спрощеної системи оподаткування. У відповідь Путін не оголосив жодних конкретних рішень, а натомість подарував підприємцю ікону та пляшку вина.

Після цього власник пекарні "Машенька", що працює в одному з населених пунктів під Москвою, повідомив про рішення закрити бізнес. За його словами, невеликий сплеск уваги клієнтів після телеефіру не змінив фінансову ситуацію, а обіцяної податкової пільги він так і не отримав.

Пекарня планує припинити роботу у квітні–травні. Підприємець визнав, що за нинішніх умов продовжувати діяльність економічно неможливо. Податкове навантаження, відсутність реальної підтримки та зростання витрат фактично поставили хрест на його справі.

Історія стала показовою ілюстрацією того, як у Росії вирішують проблеми малого бізнесу: замість системних рішень підприємцям пропонують символічні жести, які не мають жодного впливу на реальний стан економіки.

Нагадуємо, раніше портал повідомляв про те, що на початку цього місяця Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, який був попередньо узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.



Джерело: https://t.me/ssternenko/54472
