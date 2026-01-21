logo

Путин подарил вино: как диктатор РФ поддержал бизнес
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин подарил вино: как диктатор РФ поддержал бизнес

Российский предприниматель, публично пожаловавшийся Путину на налоговое давление, вместо реальной помощи получил подарки — и в конце концов решил закрыть собственный бизнес

21 января 2026, 19:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский предприниматель, публично обратившийся к Владимиру Путину с жалобой на повышение налогов, так и не получил обещанной государственной поддержки. Об этом обратил внимание украинский активист и волонтер Сергей Стерненко .

Путин подарил вино: как диктатор РФ поддержал бизнес

Как Путин поддерживает бизнес рф

Во время так называемой "прямой линии" россиянин рассказал президенту РФ о сложной ситуации для малого бизнеса из-за налоговой нагрузки и риска потери упрощенной системы налогообложения. В ответ Путин не объявил никаких конкретных решений, а подарил предпринимателю икону и бутылку вина.

После этого владелец пекарни "Машенька", работающей в одном из населенных пунктов под Москвой, сообщил о решении закрыть бизнес. По его словам, небольшой всплеск внимания клиентов после телеэфира не изменил финансовую ситуацию, а обещанную налоговую льготу он так и не получил.

Пекарня планирует прекратить работу в апреле-мае. Предприниматель признал, что в нынешних условиях продолжать деятельность экономически невозможно. Налоговая нагрузка, отсутствие реальной поддержки и рост расходов фактически поставили крест по его делу.

История стала показательной иллюстрацией того, как в России решают проблемы малого бизнеса: вместо системных решений предпринимателям предлагают символические жесты, не оказывающие никакого влияния на реальное состояние экономики.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что в начале этого месяца Владимир Путин получил проект мирного плана, который был предварительно согласован между Украиной и европейскими партнерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



Источник: https://t.me/ssternenko/54472
