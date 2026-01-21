Российский предприниматель, публично обратившийся к Владимиру Путину с жалобой на повышение налогов, так и не получил обещанной государственной поддержки. Об этом обратил внимание украинский активист и волонтер Сергей Стерненко .

Как Путин поддерживает бизнес рф

Во время так называемой "прямой линии" россиянин рассказал президенту РФ о сложной ситуации для малого бизнеса из-за налоговой нагрузки и риска потери упрощенной системы налогообложения. В ответ Путин не объявил никаких конкретных решений, а подарил предпринимателю икону и бутылку вина.

После этого владелец пекарни "Машенька", работающей в одном из населенных пунктов под Москвой, сообщил о решении закрыть бизнес. По его словам, небольшой всплеск внимания клиентов после телеэфира не изменил финансовую ситуацию, а обещанную налоговую льготу он так и не получил.

Пекарня планирует прекратить работу в апреле-мае. Предприниматель признал, что в нынешних условиях продолжать деятельность экономически невозможно. Налоговая нагрузка, отсутствие реальной поддержки и рост расходов фактически поставили крест по его делу.

История стала показательной иллюстрацией того, как в России решают проблемы малого бизнеса: вместо системных решений предпринимателям предлагают символические жесты, не оказывающие никакого влияния на реальное состояние экономики.

