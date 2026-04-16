Путін почав задіювати новий інструмент терору: до чого потрібно готуватися українцям

За добу російські війська випустили по Україні 703 засоби повітряного нападу. Серед них 44 крилаті та балістичні ракети і 659 безпілотників. Більшість ударів знову прийшлися по житлових будинках і мирних людях. В Одесі загинуло вісім осіб, ще шістнадцять отримали поранення. У Києві загинуло чотири людини, серед них дитина, поранено сорок вісім. У Дніпрі внаслідок атак загинуло три людини і поранено тридцять чотири. Є інформація про постраждалих і в інших регіонах України.

Удар по Одесі. Фото: з ДСНС

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, ця статистика про системну реальність цієї війни, коли росіяни продовжують щодня вбивати цивільних і нищити тилову інфраструктуру.

"Ці атаки є головним інструментом терору. Проти цього працює лише ППО, яка включає підготовлена система перехоплення і навчені екіпажі операторів дронів. Потрібні люди, які вміють збивати шахеди. Потрібні оператори, які здатні працювати в складних умовах і в реальному бою. Потрібні ті, хто розуміє, що від їх навичок залежить життя інших", – зазначив експерт.

За його словами, саме для цього працює Центр Крук, де фахівці щодня готують операторів перехоплювачів і навчаємо працювати проти дронів масового застосування. Це і теорія, і симулятори, і, звісно, підготовка під реальні задачі війни.

"Але нам потрібна підтримка. Навчання таких фахівців це прямий внесок у зменшення цих цифр. Кожен підготовлений екіпаж це збитий дрон і збережені життя. Іншого швидкого рішення для протидії цим атакам зараз не існує", – зазначив експерт.

