Путін почав задіювати новий інструмент терору: до чого потрібно готуватися українцям

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За добу російські війська випустили по Україні 703 засоби повітряного нападу. Серед них 44 крилаті та балістичні ракети і 659 безпілотників. Більшість ударів знову прийшлися по житлових будинках і мирних людях. В Одесі загинуло вісім осіб, ще шістнадцять отримали поранення. У Києві загинуло чотири людини, серед них дитина, поранено сорок вісім. У Дніпрі внаслідок атак загинуло три людини і поранено тридцять чотири. Є інформація про постраждалих і в інших регіонах України.
Удар по Одесі. Фото: з ДСНС
Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, ця статистика про системну реальність цієї війни, коли росіяни продовжують щодня вбивати цивільних і нищити тилову інфраструктуру.
За його словами, саме для цього працює Центр Крук, де фахівці щодня готують операторів перехоплювачів і навчаємо працювати проти дронів масового застосування. Це і теорія, і симулятори, і, звісно, підготовка під реальні задачі війни.
