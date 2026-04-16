Путин начал задействовать новый инструмент террора: к чему нужно готовиться украинцам

В сутки российские войска выпустили по Украине 703 средства воздушного нападения. Среди них 44 крылатых и баллистических ракет и 659 беспилотников. Большинство ударов снова пришлось по жилым домам и мирным людям. В Одессе погибли восемь человек, еще шестнадцать получили ранения. В Киеве погибли четыре человека, среди них ребенок, ранены сорок восемь. В Днепре в результате атак погибли три человека и ранены тридцать четыре. Есть информация о пострадавших и других регионах Украины.

Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что эта статистика о системной реальности этой войны, когда россияне продолжают ежедневно убивать гражданскую и уничтожать тыловую инфраструктуру.

Эти атаки являются главным инструментом террора. Против этого работает только ПВО, включающая подготовленную систему перехвата и обученные экипажи операторов дронов. Нужны люди, умеющие сбивать шахеды. Нужны операторы, способные работать в сложных условиях и в реальном бою. Нужны те, кто понимает, что от их навыков зависит жизнь других", – отметил эксперт.

По его словам, именно для этого работает Центр Крук, где специалисты ежедневно готовят операторов перехватчиков и учим работать против дронов массового применения. Это и теория, и симуляторы, и конечно подготовка под реальные задачи войны.

"Но нам нужна поддержка. Обучение таких специалистов – это прямой вклад в уменьшение этих цифр. Каждый подготовленный экипаж это сбитый дрон и сохранившиеся жизни. Другого быстрого решения для противодействия этим атакам сейчас нет", – отметил эксперт.

