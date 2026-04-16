Путин начал задействовать новый инструмент террора: к чему нужно готовиться украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В сутки российские войска выпустили по Украине 703 средства воздушного нападения. Среди них 44 крылатых и баллистических ракет и 659 беспилотников. Большинство ударов снова пришлось по жилым домам и мирным людям. В Одессе погибли восемь человек, еще шестнадцать получили ранения. В Киеве погибли четыре человека, среди них ребенок, ранены сорок восемь. В Днепре в результате атак погибли три человека и ранены тридцать четыре. Есть информация о пострадавших и других регионах Украины.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что эта статистика о системной реальности этой войны, когда россияне продолжают ежедневно убивать гражданскую и уничтожать тыловую инфраструктуру.
По его словам, именно для этого работает Центр Крук, где специалисты ежедневно готовят операторов перехватчиков и учим работать против дронов массового применения. Это и теория, и симуляторы, и конечно подготовка под реальные задачи войны.
