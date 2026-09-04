Путін пішов ва-банк: чому саме зараз Росія може перенести війну за межі України

Останні заяви Володимира Путіна свідчать про те, що Кремль може перейти до максимально ризикованої фази війни. Таку оцінку висловив народний депутат Володимир Ар’єв, назвавши нинішню позицію російського диктатора "ходом ва-банк". На його думку, Росія вже не має колишніх ресурсів для тривалого протистояння на виснаження, однак Путін не здатен політично відмовитися від війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Володимир Ар’єв вважає, що саме ця суперечність робить ситуацію особливо небезпечною. Кремль може намагатися компенсувати виснаження ресурсів не згортанням агресії, а її розширенням. Йдеться не лише про продовження ударів по Україні, а й про посилення тиску на європейські держави.

За словами депутата, гібридна війна Росії проти ЄС уже виходить на новий рівень. Німеччина, зокрема, вже зіткнулася з проявами російського тиску, які, на думку Ар’єва, демонструють небезпечну тенденцію: Москва дедалі менше обмежується українським напрямком.

Політик наголошує, що зупинити Кремль можна лише комплексним тиском. Серед ключових умов він називає максимальне посилення санкцій проти Росії та масштабну підтримку України. Водночас Ар’єв звертає увагу і на внутрішні проблеми самої України: ефективність оборони, за його оцінкою, неможлива без скорочення корупційних потоків, концентрації державних коштів на обороні та реальної консолідації суспільства.

Окремо депутат називає заяви Путіна потенційними доказами для майбутнього міжнародного суду над російською агресією. Однак, на його думку, швидкість наближення такого моменту залежатиме не лише від міжнародного тиску, а й від здатності української влади ухвалювати рішення, необхідні для перемоги.

Таким чином, Ар’єв бачить нинішній момент як своєрідну точку перелому: Росія може бути слабшою ресурсно, але саме тому — небезпечнішою у своїх діях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія готує нову загрозу в Криму: чим тепер може почати бити агресор.



