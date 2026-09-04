Путин пошел ва-банк: почему именно сейчас Россия может перенести войну за пределы Украины

Последние заявления Владимира Путина говорят о том, что Кремль может перейти к максимально рискованной фазе войны. Такую оценку высказал народный депутат Владимир Арьев, назвав нынешнюю позицию российского диктатора "ходом ва-банк". По его мнению, у России уже нет прежних ресурсов для длительного противостояния на истощение, однако Путин не способен политически отказаться от войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Арьев считает, что именно это противоречие делает ситуацию особенно опасной. Кремль может пытаться компенсировать истощение ресурсов не сворачиванием агрессии, а ее расширением. Речь идет не только о продолжении ударов по Украине, но и об усилении давления на европейские государства.

По словам депутата, гибридная война России против ЕС уже выходит на новый уровень. Германия, в частности, уже столкнулась с проявлениями российского давления, которые, по мнению Арьева, демонстрируют опасную тенденцию: Москва все меньше ограничивается украинским направлением.

Политик отмечает, что остановить Кремль можно только комплексным давлением. Среди ключевых условий он называет максимальное ужесточение санкций против России и масштабную поддержку Украины. В то же время, Арьев обращает внимание и на внутренние проблемы самой Украины: эффективность обороны, по его оценке, невозможна без сокращения коррупционных потоков, концентрации государственных средств на обороне и реальной консолидации общества.

Отдельно депутат называет заявления Путина потенциальными доказательствами будущего международного суда над российской агрессией. Однако, по его мнению, скорость приближения такого момента будет зависеть не только от международного давления, но и способности украинской власти принимать решения, необходимые для победы.

Таким образом, Арьев видит нынешний момент как своеобразную точку перелома: Россия может быть слабее ресурсно, но именно поэтому опаснее в своих действиях.

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