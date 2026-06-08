Путін підвищує ставки: чи загрожує Україні ядерна катастрофа через удари по АЕС

Російські атаки на об'єкти атомної енергетики України вийшли на новий рівень цинізму. Нещодавній удар безпілотника по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні підтверджує, що Кремль свідомо трансформував мирний атом на інструмент воєнного шантажу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи загрожує Україні ядерна катастрофа і на якому об’єкті найбільша загроза.

Ядерна катастрофа. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчі місяці Запорізька АЕС залишатиметься одним із найнебезпечніших об'єктів війни. Росія, ймовірно, і надалі використовуватиме фактор ядерної загрози як інструмент політичного та психологічного тиску. Водночас міжнародний контроль з боку МАГАТЕ, наявність резервних систем безпеки та постійна увага світової спільноти суттєво зменшують шанси на катастрофу масштабу Чорнобиля чи Фукусіми. Найбільш вірогідним сценарієм залишається збереження високого рівня небезпеки без переходу до повномасштабної ядерної аварії.

Чат-бот Gemini припускає, що найбільша загроза масштабного інциденту наразі нависла над двома об'єктами. По-перше, це Запорізька АЕС, де дефіцит кваліфікованого персоналу та наміри окупантів відновити генерацію створюють передумови для техногенного збою. По-друге, під ударом залишається Хмельницька АЕС через її географічне розташування та роль в енергосистемі під час масованих обстрілів західних регіонів. Протягом найближчих місяців Росія продовжуватиме тактику "гібридного терору", атакуючи підстанції та імітуючи критичні прольоти безпілотників. Безпосереднього витоку радіації завдяки стійкості української ППО та професіоналізму атомників вдасться уникнути, проте загроза повного блекауту та вимушеної зупинки діючих блоків залишатиметься на максимальному рівні.

Чат-бот Grok зазначає, що ядерна катастрофа за сценарієм Чорнобиля малоймовірна найближчим часом завдяки технічним бар'єрам і міжнародному нагляду. Однак ризик серйозного інциденту на Запорізькій АЕС залишається високим через триваючу окупацію та обстріли. Найкритичніша ситуація саме там. Інші станції (Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська) під загрозою непрямих ударів по мережі, але менш вразливі. Без деокупації ЗАЕС й стабілізації фронту повної безпеки не буде. Україні потрібна посилена міжнародна підтримка для захисту енергетики та дипломатичний тиск на Росію. Ризики зберігатимуться на рівні "підвищеного", з періодичними загостреннями, але без повномасштабної аварії за умови дотримання базових протоколів безпеки.

Усі три чат-боти сходяться в головному: ризик повномасштабної ядерної катастрофи в Україні наразі залишається відносно низьким, однак небезпека серйозних інцидентів через війну є реальною. Найбільш уразливим об'єктом вони називають Запорізьку АЕС, де поєднуються фактори окупації, бойових дій та загроз для систем енергозабезпечення. Водночас штучний інтелект вказує, що міжнародний контроль, багаторівневі системи безпеки та професійна робота українських атомників стримують розвиток найгірших сценаріїв. Таким чином, головною загрозою сьогодні є не повторення Чорнобиля, а тривале використання Росією ядерної тематики як інструменту тиску та шантажу. Це зберігатиме високий рівень ризиків для української енергетики й надалі.

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