Путин повышает ставки: грозит ли Украине ядерная катастрофа из-за ударов по АЭС

Российские атаки на объекты атомной энергетики Украины вышли на новый уровень цинизма. Недавний удар беспилотника по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне подтверждает, что Кремль сознательно трансформировал мирный атом в инструмент военного шантажа. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, угрожает ли Украине ядерная катастрофа и на каком объекте наибольшая угроза.

Ядерная катастрофа. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие месяцы Запорожская АЭС будет оставаться одним из самых опасных объектов войны. Россия, вероятно, и дальше будет использовать фактор ядерной угрозы как инструмент политического и психологического давления. В то же время, международный контроль со стороны МАГАТЭ, наличие резервных систем безопасности и постоянное внимание мирового сообщества существенно уменьшают шансы на катастрофу масштаба Чернобыля или Фукусимы. Наиболее вероятным сценарием остается сохранение высокого уровня опасности без перехода к полномасштабной ядерной аварии.

Чат-бот Gemini предполагает, что самая большая угроза масштабного инцидента нависла над двумя объектами. Во-первых, это Запорожская АЭС, где дефицит квалифицированного персонала и намерения оккупантов восстановить генерацию создают предпосылки для техногенного сбоя. Во-вторых, под ударом остается Хмельницкая АЭС из-за ее географического положения и роли в энергосистеме во время массированных обстрелов западных регионов. В ближайшие месяцы Россия будет продолжать тактику "гибридного террора", атакуя подстанции и имитируя критические пролеты беспилотников. Непосредственной утечки радиации благодаря устойчивости украинского ПВО и профессионализма атомщиков удастся избежать, однако угроза полного блэкаута и вынужденной остановки действующих блоков будет оставаться на максимальном уровне.

Чат-бот Grok отмечает, что ядерная катастрофа по сценарию Чернобыля маловероятна в ближайшее время благодаря техническим барьерам и международному надзору. Однако риск серьезного инцидента на Запорожской АЭС остается высоким из-за продолжающейся оккупации и обстрелов. Самая критическая ситуация именно там. Другие станции (Южноукраинская, Хмельницкая, Ровенская) под угрозой косвенных ударов по сети, но менее уязвимы. Без деоккупации ЗАЭС и стабилизации фронта полной безопасности не будет. Украине необходима усиленная международная поддержка для защиты энергетики и дипломатического давления на Россию. Риски будут сохраняться на уровне "повышенного", с периодическими обострениями, но без полномасштабной аварии при соблюдении базовых протоколов безопасности.

Все три чат-бота сходятся в главном: риск полномасштабной ядерной катастрофы в Украине пока остается относительно низким, однако опасность серьезных инцидентов из-за войны реальна. Наиболее уязвимым объектом они называют Запорожскую АЭС, где совмещаются факторы оккупации, боевых действий и угроз для систем энергообеспечения. В то же время, искусственный интеллект указывает, что международный контроль, многоуровневые системы безопасности и профессиональная работа украинских атомщиков сдерживают развитие худших сценариев. Таким образом, главной угрозой сегодня не повторение Чернобыля, а длительное использование Россией ядерной тематики как инструмента давления и шантажа. Это будет сохранять высокий уровень рисков для украинской энергетики и дальше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сможет ли Россия повторно затопить Украину по версии ИИ.



