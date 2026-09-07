Путін передав Зеленському останній ультиматум перед найгіршим: шокуючі деталі візиту Віткоффа і Кушнера

Після більш ніж трьох годин переговорів із Володимиром Путіним у Москві Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Києва, де зустрілися з Володимиром Зеленським. Така послідовність переговорів навряд чи була випадковою: американські представники фактично стали посередниками, які мали донести українській стороні позицію Кремля та перевірити, чи існує простір для подальшого компромісу. При цьому зміст так званих "нових ідей" публічно не розкривається, а ключові суперечності між Україною та Росією залишаються. То що насправді Віткофф і Кушнер привезли Зеленському від Путіна — шанс на реальні переговори, нову пропозицію великого торгу чи фактично ті самі вимоги Кремля в іншій дипломатичній упаковці? Портал "Коментарі" вивчав думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що перший можливий сценарій — спроба схилити Україну до переговорів на вигідних Москві умовах. Кремль може використовувати американських посередників як канал для перевірки того, наскільки Київ готовий до поступок і де проходять його червоні лінії. При цьому дипломатичний тиск цілком може поєднуватися з посиленням ударів по Україні. Другий варіант ще жорсткіший — шантаж подальшою ескалацією. Москва може фактично поставити Київ перед вибором: погоджуватися на запропоновані умови або готуватися до нових масштабних атак. Така комбінація переговорної риторики та військових погроз уже неодноразово використовувалася Кремлем як інструмент тиску.

Третій сценарій може бути розрахований уже не стільки на Україну, скільки на її західних партнерів. Путіну вигідно створити враження, що Росія нібито демонструє готовність домовлятися, тоді як саме Київ блокує завершення війни. Якщо така версія почне знаходити прихильників у США чи окремих країнах Європи, Москва отримає можливість домагатися посилення зовнішнього тиску на Україну.

За версією чат-боту Gemini, приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва одразу після переговорів із Володимиром Путіним у Москві може означати перехід дипломатії до вирішального етапу. Один зі сценаріїв — спроба переконати Україну погодитися на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту в обмін на певні домовленості щодо безпеки. Для Києва така "заморозка" несе серйозний ризик: Росія може використати паузу для відновлення армії та підготовки до нового протистояння. Альтернативою стане відмова України від неприйнятних поступок і продовження війни на виснаження.

Третій варіант — затяжний дипломатичний торг без остаточної угоди. Київ може не відмовлятися від переговорів, але наполягати на гарантіях безпеки, захисті критичної інфраструктури, обмінах полоненими та інших практичних домовленостях, не поступаючись принциповими позиціями. Така тактика дозволила б виграти час для зміцнення оборони й ППО та водночас продемонструвати партнерам готовність до дипломатії.

Чат-бот СhatGPT стверджує, що Найімовірніше, Кремль запропонував не принципово новий шлях до миру, а модифікований варіант попередніх домовленостей. Путін може демонструвати готовність зупинити бойові дії, обговорювати економічні питання та певні гарантії, але прагнутиме отримати результат, який можна представити росіянам як перемогу. Саме тому територіальне питання залишається ключовою перешкодою. Якщо у Вашингтоні дійдуть висновку, що змусити Москву відмовитися від її вимог неможливо, частина дипломатичного тиску може переміститися на Київ. Україну тоді переконуватимуть погодитися на певні поступки заради припинення війни.

Не менш імовірний інший розрахунок: Кремль узагалі не поспішає укладати угоду, а використовує переговорний процес для виграшу часу. Путіну важливо демонструвати США та іншим країнам формальну готовність до діалогу, водночас не відмовляючись від військового тиску. Якщо Москва сподівається, що зимові удари, проблеми в енергетиці та ситуація на фронті послаблять позиції України, їй вигідно максимально затягувати консультації.

Таким чином, усі три моделі ШІ вважають, що будь-які "послання" від Кремля через посередників не варто сприймати як щирі мирні ініціативи. Це радше інструмент тиску, шантажу та спроби розколоти міжнародну коаліцію. Для України ключовим завданням є чітко окреслити свої червоні лінії, зберегти єдність із союзниками та не дозволити Кремлю використати дипломатичні маневри як прикриття для нової ескалації.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може спробувати завдати Україні максимально сильного удару протягом зими та весни, однак навіть концентрації значних військових ресурсів Кремлю буде недостатньо для досягнення стратегічної перемоги.