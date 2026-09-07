Путин передал Зеленскому последний ультиматум перед самым худшим: шокирующие детали визита Виткоффа и Кушнера

После более чем трех часов переговоров с Владимиром Путиным в Москве Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Такая последовательность переговоров вряд ли была случайной: американские представители фактически стали посредниками, которые должны были донести до украинской стороны позицию Кремля и проверить, существует ли пространство для дальнейшего компромисса. При этом содержание так называемых новых идей публично не раскрывается, а ключевые противоречия между Украиной и Россией остаются. Так что на самом деле Виткофф и Кушнер привезли Зеленскому от Путина шанс на реальные переговоры, новое предложение большого торга или фактически те же требования Кремля в другой дипломатической упаковке? Портал "Комментарии" изучал мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает, что первый возможный сценарий – попытка склонить Украину к переговорам на выгодных Москве условиях. Кремль может использовать американских посредников в качестве канала для проверки того, насколько Киев готов к уступкам и где проходят его красные линии. При этом дипломатическое давление вполне может совмещаться с усилением ударов по Украине. Второй вариант еще более жесткий – шантаж дальнейшей эскалацией. Москва может фактически поставить Киев перед выбором: соглашаться на предложенные условия или готовиться к новым масштабным атакам. Такое сочетание переговорной риторики и военных угроз уже неоднократно использовалось Кремлем как инструмент давления.

Третий сценарий может быть рассчитан уже не столько на Украину, сколько на западных партнеров. Путину выгодно создать впечатление, что Россия якобы демонстрирует готовность договариваться, тогда как Киев блокирует завершение войны. Если такая версия начнет находить поклонников в США или отдельных странах Европы, Москва получит возможность добиваться усиления внешнего давления на Украину.

По версии чат-бота Gemini , приезд Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев сразу после переговоров с Владимиром Путиным в Москве может означать переход дипломатии к решающему этапу. Один из сценариев – попытка убедить Украину согласиться на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта в обмен на определенные договоренности по безопасности. Для Киева такая заморозка несет серьезный риск: Россия может использовать паузу для восстановления армии и подготовки к новому противостоянию. Альтернативой станет отказ Украины от неприемлемых уступок и продолжение войны на истощение.

Третий вариант – затяжной дипломатический торг без окончательного соглашения. Киев может не отказываться от переговоров, но настаивать на гарантиях безопасности, защите критической инфраструктуры, обменах пленными и других практических договоренностях, не уступая принципиальным позициям. Такая тактика позволила бы выиграть время для укрепления обороны и ПВО и продемонстрировать партнерам готовность к дипломатии.

Чат-бот С hatGPT утверждает, что вероятнее всего, Кремль предложил не принципиально новый путь к миру, а модифицированный вариант предварительных договоренностей. Путин может демонстрировать готовность остановить боевые действия, обсуждать экономические вопросы и определенные гарантии, но стремиться получить результат, который можно представить россиянам как победу. Именно поэтому территориальный вопрос остается ключевым препятствием. Если в Вашингтоне приходят к выводу, что заставить Москву отказаться от ее требований невозможно, часть дипломатического давления может переместиться в Киев. Украину тогда будут убеждать согласиться на некоторые уступки ради прекращения войны.

Не менее вероятен другой расчет: Кремль вообще не спешит заключать соглашение, а использует переговорный процесс для выигрыша времени. Путину важно демонстрировать США и другим странам формальную готовность к диалогу, не отказываясь от военного давления. Если Москва надеется, что зимние удары, проблемы в энергетике и ситуация на фронте ослабят позицию Украины, ей выгодно максимально затягивать консультации.

Таким образом, все три модели ИИ считают, что любые послания от Кремля через посредников не следует воспринимать как искренние мирные инициативы. Это скорее инструмент давления, шантажа и попытки расколоть международную коалицию. Для Украины ключевой задачей является четко определить свои красные линии, сохранить единство с союзниками и не позволить Кремлю использовать дипломатические маневры как прикрытие для новой эскалации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может попытаться нанести Украине максимально сильный удар в течение зимы и весны, однако даже концентрации значительных военных ресурсов Кремлю будет недостаточно для достижения стратегической победы.