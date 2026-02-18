Путін панічно боїться Трампа: розкрито шокуючу деталь атак РФ під час переговорів

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що в останні місяці війни Росія не просто продовжує великі удари по Україні в ключові дипломатичні моменти, а робить це певним чином "тактовно", щоб не перешкоджати процесу мирних переговорів, особливо за посередництва США. За даними ISW, війська РФ систематично планували масовані атаки в ті дні, що безпосередньо передували або слідували за важливими двосторонніми та тристоронніми зустрічами щодо врегулювання конфлікту.

Фото: з відкритих джерел

Аналітичні дані свідчать, що напади з використанням від 400 до 700 безпілотників і ракет були зафіксовані в періоди важливих переговорів. Серед зазначених зустрічей — саміт у штаті Аляска влітку 2025 року, переговори між США та Україною в Женеві восени минулого року, серія консультацій у Москві, а також низка тристоронніх раундів за участю США, України та Росії, включно з подіями в Абу‑Дабі наприкінці січня — на початку лютого 2026-го.

Найбільш масштабна атака за весь цей період, зафіксована аналітиками, відбулася на початку вересня 2025 року, коли російські сили скоординували випуск 823 безпілотників та ракет. Всі інші "ударні пакети", які завдавалися під час дипломатичних діалогів, значно поступалися цьому показнику за масштабом, підкреслюють експерти.

Це дає підстави ISW припускати, що Москва свідомо стримує повний арсенал своїх ударних можливостей саме в ці критичні дні, аби не викликати гніву адміністрації президента США Дональда Трампа. Такий тактичний підхід, на думку аналітиків, може мати на меті не дратувати американського лідера і таким чином не підірвати дипломатичні зусилля, у яких Вашингтон виступає ключовим посередником між сторонами.

