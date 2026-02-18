logo

Путин панически боится Трампа: раскрыта шокирующая деталь атак РФ во время переговоров
НОВОСТИ

Путин панически боится Трампа: раскрыта шокирующая деталь атак РФ во время переговоров

В последние месяцы российские войска систематически атаковали накануне и после ключевых переговоров

18 февраля 2026, 09:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Аналитики из Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что в последние месяцы войны Россия не просто продолжает большие удары по Украине в ключевые дипломатические моменты, а делает это определенным образом "тактично", чтобы не препятствовать процессу мирных переговоров, особенно при посредничестве США. По данным ISW, войска РФ систематически планировали массированные атаки в те дни, которые непосредственно предшествовали или следовали важным двусторонним и трехсторонним встречам по урегулированию конфликта.

Путин панически боится Трампа: раскрыта шокирующая деталь атак РФ во время переговоров

Фото: из открытых источников

Аналитические данные свидетельствуют о том, что нападения с использованием от 400 до 700 беспилотников и ракет были зафиксированы в периоды важных переговоров. Среди указанных встреч — саммит в штате Аляска летом 2025 года, переговоры между США и Украиной в Женеве осенью прошлого года, серия консультаций в Москве, а также ряд трехсторонних раундов с участием США, Украины и России, включая события в Абу - Даби в конце января—начале февраля20.

Самая масштабная атака за весь этот период, зафиксированная аналитиками, произошла в начале сентября 2025 года, когда российские силы скоординировали выпуск 823 беспилотников и ракет. Все остальные "ударные пакеты", которые наносились во время дипломатических диалогов, значительно уступали этому показателю по масштабу, подчеркивают эксперты.

Это позволяет ISW предполагать, что Москва сознательно сдерживает полный арсенал своих ударных возможностей именно в эти критические дни, чтобы не вызвать гнева администрации президента США Дональда Трампа. Такой тактический подход, по мнению аналитиков, может преследовать цель не раздражать американского лидера и таким образом не подорвать дипломатические усилия, в которых Вашингтон выступает ключевым посредником между сторонами.

Портал "Комментарии" уже писал , что Евросоюз заявляет о готовности ввести полный запрет на оказание морских услуг российским нефтяным танкерам, даже в случае отсутствия поддержки стран "Большой семерки" (G7). Однако в Брюсселе еще предстоит преодолеть внутренние сомнения и сопротивление отдельных государств-членов ЕС.



