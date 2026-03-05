Путін отримує несподіваний бонус: до чого тут війна США проти Ірану

Війна проти Ірану може несподівано зіграти на руку Росії, оскільки конфлікт швидко виснажує запаси ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot – ключової зброї, яку Україна використовує для захисту від російських ракетних атак. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, у перші дні бойових дій США та країни Перської затоки випустили сотні ракет-перехоплювачів, відбиваючи масовані ракетні та безпілотні удари Ірану. Аналітики попереджають, що нинішніх запасів може вистачити лише кілька днів інтенсивних обстрілів.

Якщо конфлікт затягнеться, Вашингтону, ймовірно, доведеться задіяти резерви з інших регіонів, включаючи Індо-Тихоокеанський. Це впливає на можливості підтримки України. За оцінкою Повітряних сил країни, для протидії російським балістичним ракетам Києву потрібно щонайменше 60 ракет PAC-3 щомісяця.

У лютому Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав партнерів по НАТО передати додаткові ракети Україні. Проте масштаби дефіциту виявилися значними: остаточно обіцяли лише п'ять ракет, зазначає видання.

Система Patriot стала ключовим елементом західної протиповітряної оборони України. Ці комплекси захищають великі території та вже довели свою ефективність, включаючи перехоплення російських гіперзвукових ракет, що раніше вважалося малоймовірним.

Проте виробництво перехоплювачів обмежене. Компанія Lockheed Martin випускає близько 600 ракет на рік і планує збільшити обсяг до 2000 до кінця десятиліття. При цьому для знищення однієї балістичної ракети часто потрібні щонайменше два перехоплювачі.

Експерти попереджають, що нинішні темпи виробництва та зростаючі витрати створюють серйозну проблему для оборони України. За словами аналітиків, Захід упустив кілька років, не наростивши вчасно виробництво систем ППО, і тепер стикається з наслідками цього рішення.

