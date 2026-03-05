Путин получает неожиданный бонус: при чем здесь война США против Ирана

Война против Ирана может неожиданно сыграть на руку России, поскольку конфликт стремительно истощает запасы ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot – ключевого оружия, которое Украина использует для защиты от российских ракетных атак. Об этом пишет The Wall Street Journal.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По данным издания, в первые дни боевых действий США и страны Персидского залива выпустили сотни ракет-перехватчиков, отражая массированные ракетные и беспилотные удары Ирана. Аналитики предупреждают, что нынешних запасов может хватить лишь на несколько дней интенсивных обстрелов.

Если конфликт затянется, Вашингтону, вероятно, придется задействовать резервы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский. Это напрямую влияет на возможности поддержки Украины. По оценке Воздушных сил страны, для противодействия российским баллистическим ракетам Киеву требуется не менее 60 ракет PAC-3 ежемесячно.

В феврале министр обороны Германии Борис Писториус призвал партнеров по НАТО передать дополнительные ракеты Украине. Однако масштабы дефицита оказались значительными: окончательно было обещано лишь пять ракет, отмечает издание.

Система Patriot стала ключевым элементом западной противовоздушной обороны Украины. Эти комплексы защищают большие территории и уже доказали свою эффективность, включая перехват российских гиперзвуковых ракет, что ранее считалось маловероятным.

Однако производство перехватчиков ограничено. Компания Lockheed Martin выпускает около 600 ракет в год и планирует увеличить объем до 2000 к концу десятилетия. При этом для уничтожения одной баллистической ракеты часто требуется минимум два перехватчика.

Эксперты предупреждают, что нынешние темпы производства и растущие расходы создают серьезную проблему для обороны Украины. По словам аналитиков, Запад упустил несколько лет, не нарастив вовремя производство систем ПВО, и теперь сталкивается с последствиями этого решения.

