Путін отримав ще один великий пряник від Трампа: озвучено тривожний прогноз війни

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне завершити війну, однак мир має бути не лише формальним, а справедливим і надійним. Під час спілкування з журналістами він зауважив, що сьогодні ситуація дійшла до тієї точки, коли президент США Дональд Трамп фактично надає Володимиру Путіну ще одну можливість для маневру.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський поставив під сумнів щирість намірів Кремля. Він наголосив, що Росія не зацікавлена ані в Донбасі, ані в розвитку цих територій.

"Путіну не потрібен Донбас як регіон. Йому байдуже, що там відбувається. Він просто покаже гарну картинку: техніка, робота, будівництво — і все це швидко згорнеться. Так само як сталося з Кримом: він не став курортом чи "перлиною" Росії", — заявив глава держави.

Президент також розповів, що ухвалює щоденні стратегічні рішення, однак існують межі, за які він не може перейти — навіть під тиском. Йдеться про можливі поступки щодо територій або умов миру, нав’язаних Москвою.

"Йому (Путіну) потрібні лише символічні перемоги. Для нього важливо заявити, що він виграв цю війну, — і йому потрібні адміністративні кордони Донбасу для картинки. Але хто може дати гарантію, що він не захоче більшого? Що через два–три роки не буде нової фази війни? В Росії це закладено в системі — вона постійно повертається до агресії", — пояснив Зеленський.

Тому, за словами президента, питання гарантій безпеки залишається головним для України. Він нагадав, що підтримував низку мирних ініціатив, зокрема припинення вогню, запропоноване Трампом.

"Мир — не має бути ілюзією. Ми прагнемо завершення війни, яке буде справедливим і захищеним від повторної агресії", — зазначив Володимир Зеленський.

Портал "Коментарі" вже писав, що після телефонної розмови з кремлівським правителем Володимиром Путіним 16 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп відмовився постачати Україні ракети "Томагавк" в обмін на безпілотні технології. Це рішення викликало значну хвилю критики у Вашингтоні.