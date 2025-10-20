logo_ukra

Путін отримав ще один великий пряник від Трампа: озвучено тривожний прогноз війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін отримав ще один великий пряник від Трампа: озвучено тривожний прогноз війни

Україна потребує надійних гарантій безпеки, оскільки навіть після завершення війни Росія може знову розпочати агресію в будь-який час.

20 жовтня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне завершити війну, однак мир має бути не лише формальним, а справедливим і надійним. Під час спілкування з журналістами він зауважив, що сьогодні ситуація дійшла до тієї точки, коли президент США Дональд Трамп фактично надає Володимиру Путіну ще одну можливість для маневру.

Путін отримав ще один великий пряник від Трампа: озвучено тривожний прогноз війни

Фото: з відкритих джерел

Зеленський поставив під сумнів щирість намірів Кремля. Він наголосив, що Росія не зацікавлена ані в Донбасі, ані в розвитку цих територій.

"Путіну не потрібен Донбас як регіон. Йому байдуже, що там відбувається. Він просто покаже гарну картинку: техніка, робота, будівництво — і все це швидко згорнеться. Так само як сталося з Кримом: він не став курортом чи "перлиною" Росії", — заявив глава держави. 

Президент також розповів, що ухвалює щоденні стратегічні рішення, однак існують межі, за які він не може перейти — навіть під тиском. Йдеться про можливі поступки щодо територій або умов миру, нав’язаних Москвою.

"Йому (Путіну) потрібні лише символічні перемоги. Для нього важливо заявити, що він виграв цю війну, — і йому потрібні адміністративні кордони Донбасу для картинки. Але хто може дати гарантію, що він не захоче більшого? Що через два–три роки не буде нової фази війни? В Росії це закладено в системі — вона постійно повертається до агресії", — пояснив Зеленський. 

Тому, за словами президента, питання гарантій безпеки залишається головним для України. Він нагадав, що підтримував низку мирних ініціатив, зокрема припинення вогню, запропоноване Трампом.

"Мир — не має бути ілюзією. Ми прагнемо завершення війни, яке буде справедливим і захищеним від повторної агресії", — зазначив Володимир Зеленський. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після телефонної розмови з кремлівським правителем Володимиром Путіним 16 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп відмовився постачати Україні ракети "Томагавк" в обмін на безпілотні технології. Це рішення викликало значну хвилю критики у Вашингтоні.  



