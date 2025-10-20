logo

Путин получил еще один большой пряник от Трампа: озвучен тревожный прогноз войны

Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, поскольку даже после завершения войны Россия может снова начать агрессию в любое время.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, однако мир должен быть не только формальным, но справедливым и надежным. В ходе общения с журналистами он отметил, что сегодня ситуация дошла до той точки, когда президент США Дональд Трамп фактически предоставляет Владимиру Путину еще одну возможность для маневра.

Путин получил еще один большой пряник от Трампа: озвучен тревожный прогноз войны

Фото: из открытых источников

Зеленский подверг сомнению искренность намерений Кремля. Он подчеркнул, что Россия не заинтересована ни в Донбассе, ни в развитии этих территорий.

"Путину не нужен Донбасс как регион. Ему безразлично, что там происходит. Он просто покажет хорошую картинку: техника, работа, строительство — и все это быстро свернется. Так же как случилось с Крымом: он не стал курортом или жемчужиной России", — заявил глава государства.

Президент также рассказал, что принимает ежедневные стратегические решения, однако существуют пределы, за которые он не может перейти даже под давлением. Речь идет о возможных уступках в отношении территорий или условий мира, навязанных Москвой.

"Ему (Путину) нужны лишь символические победы. Для него важно заявить, что он выиграл эту войну, — и ему нужны административные границы Донбасса для картинки. Но кто может дать гарантию, что он не захочет большего? Что через два-три года не будет новой фазы войны? В России это заложено в системе — она постоянно возвращается."

Поэтому, по словам президента, вопрос гарантий безопасности остается главным для Украины. Он напомнил, что поддерживал ряд мирных инициатив, в том числе прекращение огня, предложенное Трампом.

"Мир — не должно быть иллюзией. Мы стремимся к завершению войны, которое будет справедливым и защищенным от повторной агрессии", — отметил Владимир Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что после телефонного разговора с кремлевским правителем Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты "Томагавк" в обмен на беспилотные технологии. Это решение вызвало значительную волну критики в Вашингтоне.



