Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, однако мир должен быть не только формальным, но справедливым и надежным. В ходе общения с журналистами он отметил, что сегодня ситуация дошла до той точки, когда президент США Дональд Трамп фактически предоставляет Владимиру Путину еще одну возможность для маневра.

Фото: из открытых источников

Зеленский подверг сомнению искренность намерений Кремля. Он подчеркнул, что Россия не заинтересована ни в Донбассе, ни в развитии этих территорий.

"Путину не нужен Донбасс как регион. Ему безразлично, что там происходит. Он просто покажет хорошую картинку: техника, работа, строительство — и все это быстро свернется. Так же как случилось с Крымом: он не стал курортом или жемчужиной России", — заявил глава государства.

Президент также рассказал, что принимает ежедневные стратегические решения, однако существуют пределы, за которые он не может перейти даже под давлением. Речь идет о возможных уступках в отношении территорий или условий мира, навязанных Москвой.

"Ему (Путину) нужны лишь символические победы. Для него важно заявить, что он выиграл эту войну, — и ему нужны административные границы Донбасса для картинки. Но кто может дать гарантию, что он не захочет большего? Что через два-три года не будет новой фазы войны? В России это заложено в системе — она постоянно возвращается."

Поэтому, по словам президента, вопрос гарантий безопасности остается главным для Украины. Он напомнил, что поддерживал ряд мирных инициатив, в том числе прекращение огня, предложенное Трампом.

"Мир — не должно быть иллюзией. Мы стремимся к завершению войны, которое будет справедливым и защищенным от повторной агрессии", — отметил Владимир Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что после телефонного разговора с кремлевским правителем Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты "Томагавк" в обмен на беспилотные технологии. Это решение вызвало значительную волну критики в Вашингтоне.