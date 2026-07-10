Путін отримав несподіване "вікно можливостей": озвучено страшний сценарій, до якого не готовий ніхто



















Росія може скористатися дефіцитом ракет для комплексів Patriot і найближчим часом здійснити новий масований удар по Україні. Водночас проблему нестачі ракет-перехоплювачів можна частково вирішити, якщо союзники тимчасово передадуть Україні частину власних запасів. Про це заявив авіаційний експерт, кандидат технічних наук Богдан Долінце.

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За його словами, останні російські атаки показали, що саме перехоплення балістичних ракет залишається найскладнішим завданням для української ППО.

"Ситуація із засобами для перехоплення балістичних та аеробалістичних цілей, на жаль, невтішна. Це бачимо не лише ми, а й ворог", – зазначив експерт.

Водночас ефективність знищення крилатих ракет і ударних дронів, за його словами, досі перевищує 90%, тому головною потребою України залишаються саме ракети до Patriot.

Долінце вважає, що передача частини запасів із країн-партнерів є цілком реальною. Такий механізм уже застосовувався під час постачання іншого озброєння, а передача 5–10% наявних протиракет не стане критичною для безпеки союзників.

Експерт також попередив, що Росія може скоротити інтервали між масованими атаками.

"Ворог може спробувати повторити атаку настільки швидко, наскільки це дозволять його можливості", – наголосив він.

За різними оцінками, РФ має на складах близько 900 балістичних і понад 1000 крилатих ракет. Крім того, окупанти дедалі активніше використовують реактивні безпілотники, які значно складніше перехоплювати, ніж класичні Shahed.

Портал "Коментарі" вже писав, що саміт НАТО в Анкарі засвідчив, що європейські союзники дедалі активніше готуються до самостійного зміцнення власної безпеки на тлі непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа. Водночас Вашингтон підтримав підсумкову декларацію Альянсу, яка підтверджує незмінну підтримку України у війні проти Росії. Про це у своїй колонці для The Guardian написав аналітик Центру європейської політики Пол Тейлор.