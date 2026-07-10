Путин получил неожиданное "окно возможностей": озвучен страшный сценарий, к которому не готов никто



















Россия может воспользоваться дефицитом ракет для комплексов Patriot и в ближайшее время совершить новый массированный удар по Украине. В то же время, проблему нехватки ракет-перехватчиков можно частично решить, если союзники временно передадут Украине часть собственных запасов. Об этом заявил авиационный эксперт, кандидат технических наук Богдан Долинце.

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По его словам, последние российские атаки показали, что именно перехват баллистических ракет остается самой сложной задачей для украинского ПВО.

"Ситуация со средствами для перехвата баллистических и аэробалистических целей, к сожалению, неутешительна. Это видим не только мы, но и враг", – отметил эксперт.

В то же время, эффективность уничтожения крылатых ракет и ударных дронов, по его словам, до сих пор превышает 90%, поэтому главной потребностью Украины остаются именно ракеты в Patriot.

Долинце считает, что передача части запасов из стран-партнеров вполне реальна. Такой механизм уже применялся при поставке другого вооружения, а передача 5–10% существующих противоракет не станет критической для безопасности союзников.

Эксперт также предупредил, что Россия может сократить промежутки между массированными атаками.

"Враг может попытаться повторить атаку настолько быстро, насколько это позволят его возможности", – подчеркнул он.

По разным оценкам, РФ имеет на складах около 900 баллистических и более 1000 крылатых ракет. Кроме того, оккупанты все активнее используют реактивные беспилотники, которые гораздо сложнее перехватывать, чем классические Shahed.

Портал "Комментарии" уже писал , что саммит НАТО в Анкаре показал, что европейские союзники все активнее готовятся к самостоятельному укреплению собственной безопасности на фоне непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. В то же время Вашингтон поддержал итоговую декларацию Альянса, подтверждающую неизменную поддержку Украины в войне против России. Об этом в своей колонке The Guardian написал аналитик Центра европейской политики Пол Тейлор.