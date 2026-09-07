Путін отримав черговий шанс знищити Україну: політолог розгромив миротворчий вояж Віткоффа і Кушнера



















Візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера навряд чи приведе до реального прориву у війні, а сама дипломатична активність може мати більше інформаційний, ніж практичний ефект. Таку думку висловив політолог, керівник Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи новий раунд контактів між Вашингтоном, Москвою та Києвом.

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На його думку, переговори створюють для Володимира Путіна можливість демонструвати готовність до діалогу, не відмовляючись при цьому від жорстких вимог щодо України. Саме тому очікувати швидкого результату, вважає Бобиренко, не варто.

"Я думаю, що це ж нічим не закінчиться. Вони просто створили умови для Путіна показати, що він все-таки схильний до перемовин. Тобто сьогодні можна сказати одне, завтра інше, і кожен почує саме те, що хоче почути", — заявив політолог.

Бобиренко також критично оцінив публічні заяви української влади щодо перспектив завершення війни. За його словами, частина таких меседжів суперечить одна одній і може бути спрямована передусім на внутрішню аудиторію.

"Заявам Зеленського вірити не можна, тому що вони дуже часто протирічать одна одній. Це перше. А друге — там є частина відвертої брехні, частина маніпуляцій. Сьогодні говорять одне, завтра інше, а людям постійно дають новий інформаційний привід", — сказав Бобиренко.

Окремо політолог звернув увагу на ширший геополітичний контекст. За його оцінкою, для США і Китаю Україна може бути далеко не головною темою у великих переговорах, де на першому плані залишатимуться торгівля, Тайвань та Іран.

"Четверта тема, тільки четверта за своєю важливістю для Сі Цзіньпіна і Трампа — це Україна. І чого б Україні не стати розміном? Це велика біда для нас. У цій геополітичній грі ми фактично можемо стати розмінною монетою для Трампа і Сі Цзіньпіна", — наголосив він.

Бобиренко вважає, що найближчим часом навколо України буде багато гучних заяв і нових дипломатичних контактів, однак реальні зміни залежатимуть не стільки від публічної риторики, скільки від домовленостей між ключовими світовими гравцями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що лідер французького "Національного об’єднання" Жордан Барделла виступив за перегляд підходу Парижа до військової та фінансової підтримки України. На його думку, через складне становище державних фінансів Франція не повинна надавати допомогу без умов і гарантій певної віддачі.