Путин получил очередной шанс уничтожить Украину: политолог разгромил миротворческий вояж Виткоффа и Кушнера



















Визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера вряд ли приведет к реальному прорыву в войне, а сама дипломатическая активность может иметь больше информационный, чем практический эффект. Такое мнение высказал политолог, руководитель Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко, комментируя новый раунд контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

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По его мнению, переговоры создают для Владимира Путина возможность демонстрировать готовность к диалогу, не отказываясь при этом от жестких требований по Украине. Именно поэтому ожидать скорейшего результата, считает Бобиренко, не стоит.

"Я думаю, что это ничем не закончится. Они просто создали условия для Путина показать, что он все же склонен к переговорам. То есть, сегодня можно сказать одно, завтра другое, и каждый услышит именно то, что хочет услышать", — заявил политолог.

Бобиренко также критически оценил публичные заявления украинской власти по поводу перспектив завершения войны. По его словам, часть таких месседжей противоречит друг другу и может быть направлена, прежде всего, на внутреннюю аудиторию.

"Заявлениям Зеленского верить нельзя, потому что они очень часто противоречат друг другу. Это первое. А второе – там есть часть откровенной лжи, часть манипуляций. Сегодня говорят одно, завтра другое, а людям постоянно дают новый информационный повод", – сказал Бобиренко.

Отдельно политолог обратил внимание на более широкий геополитический контекст. По его оценке, для США и Китая Украина может быть далеко не главной темой крупных переговоров, где на первом плане будут оставаться торговля, Тайвань и Иран.

"Четвертая тема, только четвертая по своей важности для Си Цзиньпина и Трампа – это Украина. И почему бы Украине не стать разменом? Это великая беда для нас. В этой геополитической игре мы фактически можем стать разменной монетой для Трампа и Си Цзиньпина", — подчеркнул он.

Бобиренко считает, что в ближайшее время вокруг Украины будет много громких заявлений и новых дипломатических контактов, однако реальные изменения будут зависеть не столько от публичной риторики, сколько договоренностей между ключевыми мировыми игроками.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла выступил за пересмотр подхода Парижа к военной и финансовой поддержке Украины. По его мнению, из-за затруднения государственных финансов Франция не должна оказывать помощь без условий и гарантий определенной отдачи.