Путін отримає кардинально іншу війну з Україною: озвучено термінову заяву про плани ЗСУ

Українські Сили оборони працюють над тим, щоб поступово виснажити військовий потенціал Росії та наблизити момент, коли її можливості почнуть скорочуватися. Про це в інтерв'ю The Times заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За словами генерала, наразі говорити про переломний момент у війні ще зарано. Водночас він висловив сподівання, що Росія незабаром досягне межі своїх ресурсів, після чого її наступальні спроможності почнуть слабшати.

"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження, і може настати переломний момент", – зазначив Сирський.

Головнокомандувач окреслив чотири ключові завдання української армії на нинішньому етапі війни. Серед них — утримання займаних позицій, завдання противнику максимальних втрат, порушення російської логістики за допомогою безпілотників, а також удари великої дальності по підприємствах нафтогазового сектору та військово-промислового комплексу РФ для послаблення її економічного потенціалу.

Сирський також наголосив, що технологічна перевага України не є гарантованою і може швидко змінюватися. За його словами, війна сьогодні є не лише протистоянням армій, а й боротьбою економік, ресурсів і військових технологій.

"Війна – це постійне змагання, змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями. Це змагання відбувається у формі перегонів, щоб не відставати від нових видів озброєння, для яких потім розробляється контрзброя. Життєво важливо не втрачати своєї переваги в жодній з цих областей", – підкреслив генерал.

Водночас Сирський зазначив, що Росія не відмовилася від намірів захоплювати українські території, хоча змушена коригувати строки реалізації своїх планів.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри появу інформації про розширення військової інфраструктури на території Білорусі, ймовірність масштабного наступу звідти наразі залишається низькою. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.