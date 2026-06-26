logo_ukra

BTC/USD

60231

ETH/USD

1578.19

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін отримає кардинально іншу війну з Україною: озвучено термінову заяву про плани ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін отримає кардинально іншу війну з Україною: озвучено термінову заяву про плани ЗСУ

Головнокомандувач вважає, що Росія вже наближається до межі своїх військових можливостей

26 червня 2026, 19:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські Сили оборони працюють над тим, щоб поступово виснажити військовий потенціал Росії та наблизити момент, коли її можливості почнуть скорочуватися. Про це в інтерв'ю The Times заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Путін отримає кардинально іншу війну з Україною: озвучено термінову заяву про плани ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, наразі говорити про переломний момент у війні ще зарано. Водночас він висловив сподівання, що Росія незабаром досягне межі своїх ресурсів, після чого її наступальні спроможності почнуть слабшати.

"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження, і може настати переломний момент", – зазначив Сирський.

Головнокомандувач окреслив чотири ключові завдання української армії на нинішньому етапі війни. Серед них — утримання займаних позицій, завдання противнику максимальних втрат, порушення російської логістики за допомогою безпілотників, а також удари великої дальності по підприємствах нафтогазового сектору та військово-промислового комплексу РФ для послаблення її економічного потенціалу.

Сирський також наголосив, що технологічна перевага України не є гарантованою і може швидко змінюватися. За його словами, війна сьогодні є не лише протистоянням армій, а й боротьбою економік, ресурсів і військових технологій.

"Війна – це постійне змагання, змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями. Це змагання відбувається у формі перегонів, щоб не відставати від нових видів озброєння, для яких потім розробляється контрзброя. Життєво важливо не втрачати своєї переваги в жодній з цих областей", – підкреслив генерал. 

Водночас Сирський зазначив, що Росія не відмовилася від намірів захоплювати українські території, хоча змушена коригувати строки реалізації своїх планів.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри появу інформації про розширення військової інфраструктури на території Білорусі, ймовірність масштабного наступу звідти наразі залишається низькою. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини