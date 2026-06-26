Путин получит кардинально другую войну с Украиной: озвучено срочное заявление о планах ВСУ

Украинские силы обороны работают над тем, чтобы постепенно истощить военный потенциал России и приблизить момент, когда ее возможности начнут сокращаться. Об этом в интервью The Times заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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По словам генерала, сейчас говорить о переломном моменте в войне еще рано. В то же время он выразил надежду, что Россия вскоре достигнет предела своих ресурсов, после чего ее наступательные возможности начнут ослабевать.

"Я не могу прямо сказать, что война близится к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда враг мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение, и может наступить переломный момент", – отметил Сырский.

Главнокомандующий наметил четыре ключевых задачи украинской армии на нынешнем этапе войны. Среди них – удержание занимаемых позиций, нанесение противнику максимальных потерь, нарушение российской логистики с помощью беспилотников, а также удары большой дальности по предприятиям нефтегазового сектора и военно-промышленного комплекса РФ для ослабления ее экономического потенциала.

Сырский также подчеркнул, что технологическое преимущество Украины не гарантировано и может быстро меняться. По его словам, война сегодня не только противостояние армий, но и борьба экономик, ресурсов и военных технологий.

"Война – это постоянное соревнование, соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями. Это соревнование происходит в форме гонки, чтобы не отставать от новых видов вооружения, для которых потом разрабатывается контроружие. Жизненно важно не терять своего преимущества ни в одной из этих областей", – подчеркнул он.

В то же время, Сырский отметил, что Россия не отказалась от намерений захватывать украинские территории, хотя вынуждена корректировать сроки реализации своих планов.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на появление информации о расширении военной инфраструктуры на территории Беларуси, вероятность масштабного наступления оттуда остается низкой. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.