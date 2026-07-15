Путін остаточно здурів: озвучено тривожну заяву про новий план повного поневолення України

Україна не має іншого стратегічного шляху, окрім повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Саме тому Кремль дедалі активніше намагатиметься посіяти сумніви щодо європейської інтеграції України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час презентації спільного з Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) аналітичного звіту, присвяченого російським інформаційним загрозам.

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За словами дипломата, у суспільстві дедалі частіше лунають сумніви щодо темпів інтеграції України до ЄС. Зокрема, обговорюється питання, чи достатньо підтримки надають міжнародні партнери та чи не сповільнюється переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу.

Тихий наголосив, що саме такі настрої Росія намагатиметься використовувати для інформаційного впливу. На його думку, важливо чітко пояснювати громадянам, що альтернативного геополітичного вибору для України не існує.

"Немає жодної альтернативи, тобто немає ніякого посередині, немає ніякого третього шляху. Або російське ярмо, або інтегруємося в ЄС і НАТО", – заявив речник МЗС.

За його словами, саме поширення євроскептичних настроїв стане одним із головних напрямків діяльності російської пропаганди найближчим часом. Кремль і надалі намагатиметься дискредитувати європейський курс України, використовуючи інформаційні кампанії, маніпуляції та дезінформацію.

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