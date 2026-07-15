Путин окончательно сошел с ума: озвучено тревожное заявление о новом плане полного порабощения Украины

У Украины нет другого стратегического пути, кроме полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО. Именно поэтому Кремль все активнее будет пытаться посеять сомнения европейской интеграции Украины. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время презентации совместного с Европейской службой внешних действий (EEAS) аналитического отчета, посвященного российским информационным угрозам.

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По словам дипломата, в обществе все чаще раздаются сомнения в темпах интеграции Украины в ЕС. В частности, обсуждается вопрос, достаточно ли поддержки оказывают международные партнеры и не замедляется ли переговорный процесс по вступлению в Евросоюз.

Тихий подчеркнул, что именно такие настроения Россия попытается использовать для информационного влияния. По его мнению, важно четко объяснять гражданам, что альтернативного геополитического выбора для Украины нет.

"Нет никакой альтернативы, то есть нет никакого посередине, нет никакого третьего пути. Либо российское иго, либо интегрируемся в ЕС и НАТО", – заявил спикер МИД.

По его словам, самое распространение евроскептических настроений станет одним из главных направлений деятельности российской пропаганды в ближайшее время. Кремль и дальше будет пытаться дискредитировать европейский курс Украины, используя информационные кампании, манипуляции и дезинформацию.

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