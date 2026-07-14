Путін остаточно збожеволів і підготував справжнє пекло для України: нові прогнози шокують

Очікування українського політичного і військового керівництва стосовно переломного моменту у війні і, як наслідок, припинення чи хоча б пауза у бойових діях і ракетно-дронових ударах по Україні стають все більш нереальними. Навпаки, кремлівський диктатор Володимир Путін прямо заявляє, що зовсім не має наміру відмовлятися від своїх першочергових цілей щодо захоплення Донбасу та повернення України під вплив Москви. Чого варто очікувати від дій РФ щодо війни в Україні? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думку трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Copilot, найбільш небезпечний сценарій Путіна полягає у затягуванні війни через масовані ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі, особливо восени та взимку. Така тактика спрямована на виснаження економіки, створення гуманітарної кризи та психологічного тиску на українців. Кремль сподівається, що перебої з електрикою й теплом підірвуть моральний дух і змусять Київ до поступок. Це робить холодний сезон фактично зброєю у руках Росії.

Не менш небезпечним є прагнення Путіна розколоти міжнародну підтримку України, використовуючи втому союзників від тривалої війни. Зменшення допомоги може призвести до дефіциту озброєнь і ракет для ППО. Саме поєднання військового, економічного й політичного тиску становить найбільшу загрозу. Водночас, якщо Київ збереже єдність і отримає стабільну підтримку партнерів, навіть цей сценарій не зламає країну, а лише підтвердить масштаби російського терору.

Чат-бот Gemini вважає, що найгіршим сценарієм Путіна є стратегія контрольованого виснаження та примусу до гібридної капітуляції. Кремль розуміє, що не зможе захопити всю Україну військовим шляхом, тому робить ставку на методичне випалювання інфраструктури, руйнування економіки та створення нестерпних умов для життя цивільного населення. Цей план розрахований на те, що через постійні блекаути, дефіцит ППО та втому суспільство почне тиснути на владу з вимогою зупинити війну за будь-яку ціну.

Небезпека сценарію полягає в нав'язуванні "брудного миру" за схемою Трампа чи інших посередників — тобто заморожування конфлікту по лінії фронту без реальних гарантій безпеки для України. Для Путіна це не фінал, а лише пауза. Отримавши перепочинок, Росія проведе роботу над помилками, перебудує ВПК, накопичить балістику та проведе нову мобілізацію. Справжня загроза цього плану — руйнація віри українців у майбутнє своєї держави, що спровокує масштабну депопуляцію, відтік капіталу та неминучий новий, ще більш руйнівний наступ РФ за кілька років.

За версією чат-боту ChatGPT, найнебезпечнішим сценарієм, є не стільки новий масштабний наступ Росії, скільки війна на виснаження, яку Кремль намагатиметься поєднати з постійним ракетним і дроновим терором українських міст. Такий підхід дозволяє Москві одночасно тиснути на фронті, руйнувати енергетичну інфраструктуру, логістику та оборонну промисловість, а також виснажувати економіку й психологічний стан суспільства.

Особливо небезпечним цей сценарій може стати взимку, коли удари по енергосистемі та теплопостачанню здатні створити додатковий гуманітарний тиск. Паралельно Росія, ймовірно, намагатиметься використовувати дипломатичні майданчики, щоб нав'язати Україні переговори на вигідних для себе умовах, не відмовляючись при цьому від військового тиску. Водночас цей сценарій не означає неминучої переваги Росії. Його успіх значною мірою залежить від того, чи зможе Україна зберегти підтримку союзників, наростити виробництво власної зброї, посилити протиповітряну оборону та забезпечити стійкість енергетичної системи.

Загалом, усі три версії ШІ вважають, що головна ставка Кремля, ймовірно, робитиметься не на швидку військову перемогу, а на поступове виснаження України через поєднання бойових дій, повітряного терору та економічного тиску. Однак успіх цієї стратегії не є неминучим. Якщо Україна збереже підтримку партнерів, зміцнить систему ППО, наростить власне виробництво озброєння та підвищить стійкість критичної інфраструктури, Росії буде значно складніше досягти своїх цілей і нав'язати вигідний для себе сценарій завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Вашингтоні дедалі помітніше змінюється риторика щодо російсько-української війни. Попри те, що президент США Дональд Трамп продовжує контакти з російським лідером Володимиром Путіним, заяви представників його адміністрації свідчать про більш тверезу оцінку ситуації на фронті.