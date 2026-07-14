Путин окончательно сошел с ума и подготовил настоящий ад для Украины: новые прогнозы шокируют

Ожидания украинского политического и военного руководства по поводу переломного момента в войне и, как следствие, прекращение или хотя бы пауза в боевых действиях и ракетно-дроновых ударах по Украине становятся все более нереальными. Напротив, кремлевский диктатор Владимир Путин прямо заявляет, что совсем не намерен отказываться от своих первоочередных целей по захвату Донбасса и возвращению Украины под влияние Москвы. Чего следует ожидать от действий РФ по войне в Украине? Издание "Комментарии" решило выяснить мнение трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота Copilot , наиболее опасный сценарий Путина заключается в затягивании войны из-за массированных ракетных и дроновых ударов по критической инфраструктуре, особенно осенью и зимой. Такая тактика направлена на истощение экономики, создание гуманитарного кризиса и психологическое давление на украинцев. Кремль надеется, что перебои с электричеством и теплом подорвут моральный дух и заставят Киев уступить. Это делает холодный сезон фактически оружием в руках России.

Не менее опасно стремление Путина расколоть международную поддержку Украины, используя усталость союзников от длительной войны. Уменьшение помощи может привести к дефициту вооружений и ракет для ПВО. Само сочетание военного, экономического и политического давления представляет наибольшую угрозу. В то же время, если Киев сохранит единство и обретет стабильную поддержку партнеров, даже этот сценарий не сломает страну, а лишь подтвердит масштабы российского террора.

Чат-бот Gemini считает, что наихудшим сценарием Путина является стратегия контролируемого истощения и принуждения к гибридной капитуляции. Кремль понимает, что не сможет захватить всю Украину военным путем, поэтому делает ставку на методическое обжиг инфраструктуры, разрушение экономики и создание невыносимых условий жизни гражданского населения. Этот план рассчитан на то, что из-за постоянных блекаутов, дефицита ПВО и усталости общество начнет давить на власть с требованием остановить войну любой ценой.

Опасность сценария заключается в навязывании "грязного мира" по схеме Трампа или других посредников, то есть замораживание конфликта по линии фронта без реальных гарантий безопасности для Украины. Для Путина это не финал, а только пауза. Получив передышку, Россия проведет работу над ошибками, перестроит ВПК, накопит баллистику и проведет новую мобилизацию. Настоящая угроза этого плана — разрушение веры украинцев в будущее своего государства, что спровоцирует масштабную депопуляцию, отток капитала и неизбежное новое, еще более разрушительное наступление РФ за несколько лет.

По версии чат-бота ChatGPT , самым опасным сценарием, является не столько новое масштабное наступление России, сколько война на истощение, которую Кремль попытается совместить с постоянным ракетным и дроновым террором украинских городов. Такой подход позволяет Москве одновременно оказывать давление на фронте, разрушать энергетическую инфраструктуру, логистику и оборонную промышленность, а также истощать экономику и психологическое состояние общества.

Особенно опасным этот сценарий может оказаться зимой, когда удары по энергосистеме и теплоснабжению способны создать дополнительное гуманитарное давление. Параллельно Россия, вероятно, постарается использовать дипломатические площадки, чтобы навязать Украине переговоры на выгодных для себя условиях, не отказываясь при этом от военного давления. В то же время, этот сценарий не означает неизбежного преимущества России. Его успех в значительной степени зависит от того, сможет ли Украина сохранить поддержку союзников, нарастить производство собственного оружия, усилить противовоздушную оборону и обеспечить устойчивость энергетической системы.

В общем, все три версии ИИ считают, что главная ставка Кремля, вероятно, будет делаться не на скорую военную победу, а на постепенное истощение Украины из-за сочетания боевых действий, воздушного террора и экономического давления. Однако успех этой стратегии неизбежен. Если Украина сохранит поддержку партнеров, укрепит систему ПВО, нарастит собственное вооружение и повысит устойчивость критической инфраструктуры, России будет значительно сложнее достичь своих целей и навязать выгодный для себя сценарий завершения войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Вашингтоне все заметнее меняется риторика по поводу российско-украинской войны. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп продолжает контакты с российским лидером Владимиром Путиным, заявления представителей его администрации свидетельствуют о более трезвой оценке ситуации на фронте.