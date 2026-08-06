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Путін остаточно зазнає повного фіаско у війні в Україні: Зеленський анонсував нову спецоперацію

Україна й надалі посилюватиме санкційний тиск на російський ВПК

6 серпня 2026, 23:00
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Клименко Елена

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада, присвячена посиленню санкційного тиску на Росію. Учасники обговорили подальші кроки, які мають ускладнити функціонування російського військово-промислового комплексу та позбавити його доступу до критично важливих технологій. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Путін остаточно зазнає повного фіаско у війні в Україні: Зеленський анонсував нову спецоперацію

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, одним із головних завдань залишається недопущення того, щоб Росія змогла пристосуватися до вже запроваджених міжнародних обмежень. Президент наголосив, що російська оборонна промисловість досі значною мірою залежить від іноземних комплектуючих.

"Ми бачимо, що практично в кожній російській ракеті, ударному безпілотнику та більшості інших видів озброєння є критично важливі компоненти іноземного виробництва. Без них виготовлення цієї зброї було б неможливим", – зазначив він. 

Окрему увагу під час наради приділили питанню використання Росією сучасного виробничого обладнання та технологій, які, за оцінкою української влади, країна-агресор не здатна створити самостійно. Саме тому, переконаний президент, необхідно посилювати міжнародний контроль за постачанням таких товарів і максимально обмежувати технологічні зв'язки Москви з іншими державами.

За підсумками зустрічі Зеленський доручив підготувати детальний план спеціальної санкційної операції, спрямованої на завдання нового удару по російському військово-промисловому комплексу. Йдеться про запровадження додаткових обмежень щодо конкретних підприємств і секторів, які забезпечують виробництво озброєння для російської армії. 

Президент підкреслив, що кожен учасник наради отримав конкретні завдання та визначені строки їх виконання. За його словами, Україна й надалі працюватиме над посиленням санкційного режиму спільно з міжнародними партнерами, щоб максимально ускладнити Росії виробництво ракет, дронів та іншої військової техніки, яка використовується у війні проти України.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща має серйозно обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, а не чекати, поки вони потенційно загрожуватимуть польському повітряному простору. Таку позицію висловив віцепрем'єр-міністр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи дискусію щодо подальшої підтримки України.



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