Путин окончательно испытывает полное фиаско в войне в Украине: Зеленский анонсировал новую спецоперацию

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание, посвященное усилению санкционного давления на Россию. Участники обсудили дальнейшие шаги, которые должны усложнить функционирование российского военно-промышленного комплекса и лишить его доступа к критически важным технологиям. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, одной из главных задач остается недопущение того, чтобы Россия смогла приспособиться к уже введенным международным ограничениям. Президент подчеркнул, что российская оборонная промышленность все еще в значительной степени зависит от иностранных комплектующих.

"Мы видим, что практически в каждой российской ракете, ударном беспилотнике и большинстве других видов вооружения есть критически важные компоненты иностранного производства. Без них изготовление этого оружия было бы невозможным", – отметил он.

Отдельное внимание во время совещания уделили вопросу использования Россией современного производственного оборудования и технологий, которые, по оценке украинской власти, страна-агрессор не способна создать самостоятельно. Именно поэтому, уверен президент, необходимо усиливать международный контроль за поставкой таких товаров и максимально ограничивать технологические связи Москвы с другими государствами.

По итогам встречи Зеленский поручил подготовить детальный план специальной санкционной операции, направленной на нанесение нового удара по российскому военно-промышленному комплексу. Речь идет о введении дополнительных ограничений по конкретным предприятиям и секторам, обеспечивающим производство вооружения для российской армии.

Президент подчеркнул, что каждый участник совещания получил конкретные задачи и определены сроки их выполнения. По его словам, Украина и дальше будет работать над усилением санкционного режима совместно с международными партнерами, чтобы максимально усложнить России производство ракет, дронов и другой военной техники, которая используется в войне против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что Польша должна серьезно обсудить возможность перехвата российских ракет еще над территорией Украины, а не ждать, пока они будут потенциально угрожать польскому воздушному пространству. Такую позицию высказал вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя дискуссию по дальнейшей поддержке Украины.