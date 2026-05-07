Путін остаточно загнав себе у пастку на війні: на Заході викрили фаьтальну поразку РФ
Путін остаточно загнав себе у пастку на війні: на Заході викрили фаьтальну поразку РФ

Російський диктатор все менше часу проводить у Москві та на своїх резиденціях

7 травня 2026, 10:05
Клименко Елена

Щорічний парад до Дня Перемоги в Москві традиційно демонстрував військову потугу Росії. Проте цьогорічна церемонія привернула увагу через відсутність бронетехніки, що створює незручну ситуацію для Володимира Путіна. За оцінкою The Times, це може свідчити про те, що Росія або не має ресурсів через військові витрати на Україну, або побоюється атак із застосуванням дронів.

Видання підкреслює, що навіть після чотирьох років виснажливого конфлікту Україна — держава з населенням менш ніж 40 мільйонів та економікою, меншою за грецьку — здатна впливати на головну військову демонстрацію Росії. Це, на думку журналістів, демонструє провал Путіна: його війна проти слабшого сусіда перетворилася на повільну катастрофу, яка може з часом обернутися проти самого президента.

Водночас матеріал відзначає, що Путін може відчувати певне задоволення від того, що війна триває: мілітаризована економіка РФ продовжує виробляти озброєння в темпах, що значно випереджають НАТО. Крім того, доходи від нафти та газу, посилені закриттям Ормузької протоки, підтримують фінансові ресурси країни. Однак присутність сотень тисяч ветеранів війни, безробітних та невдоволених, створює потенційну загрозу стабільності режиму. The Times зазначає, що Путін стикається з дилемою: як утримати владу зараз і як одного дня залишити її впорядковано.

Незважаючи на заяви про кампанії дезінформації з боку Заходу, журналісти вважають, що твердження про "бункерну ментальність" Путіна частково правдиві. Він дедалі менше часу проводить у Москві та на звичних резиденціях, а переважно — у захищених об’єктах. Це пояснюють страхом перед можливим вбивством, схожим на напад на верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, або внутрішньою загрозою у вигляді змов та палацового перевороту. Ця параноя також впливає на нові обмеження в інтернеті, що посилюють контроль влади над інформацією.

