Ежегодный парад ко Дню Победы в Москве традиционно демонстрировал военную мощь России. Однако нынешняя церемония привлекла внимание из-за отсутствия бронетехники, что создает неудобную ситуацию для Владимира Путина. По оценке The Times, это может свидетельствовать о том, что у России или нет ресурсов из-за военных расходов на Украину, или опасается атак с применением дронов.

Издание подчеркивает, что даже после четырех лет изнурительного конфликта Украина — государство с населением менее 40 миллионов и экономикой меньше греческой — способно влиять на главную военную демонстрацию России. Это, по мнению журналистов, демонстрирует провал Путина: его война против более слабого соседа превратилась в медленную катастрофу, которая может со временем обернуться против самого президента.

В то же время материал отмечает, что Путин может испытывать определенное удовлетворение от того, что война продолжается: милитаризованная экономика РФ продолжает производить вооружение в значительно опережающих темпах НАТО. Кроме того, доходы от нефти и газа, усиленные закрытием Ормузского пролива, поддерживают финансовые ресурсы страны. Однако присутствие сотен тысяч ветеранов войны, безработных и недовольных создает потенциальную угрозу стабильности режима. The Times отмечает, что Путин сталкивается с дилеммой: как удержать власть сейчас и как однажды оставить ее упорядоченно.

Несмотря на заявления о дезинформационных кампаниях со стороны Запада, журналисты считают, что утверждения о "бункерной ментальности" Путина частично правдивы. Он все меньше времени проводит в Москве и на привычных резиденциях, а преимущественно в защищенных объектах. Это объясняют страхом перед возможным убийством, похожим на нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи или внутренней угрозой в виде заговоров и дворцового переворота. Эта паранойя также влияет на новые ограничения в интернете, усиливающие контроль власти над информацией.

