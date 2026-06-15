Путін остаточно вирішив водити американців за носа: озвучено тривожний сценарій для України

Росія не має реальних військових перспектив у нинішній війні, тому Кремль дедалі активніше використовує переговорний трек як інструмент затягування часу, вважає експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов.

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За його оцінкою, формати перемовин за участі таких фігур, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Кирило Дмитрієв, можуть приносити Москві лише обмежені та другорядні результати. Йдеться переважно про технічні або гуманітарні домовленості — наприклад, обміни утримуваними особами або попередні обговорення можливих економічних проєктів у майбутньому. Водночас ці контакти не наближають до ключового питання — встановлення режиму припинення вогню.

Експерт підкреслює, що для Кремля важливо не стільки досягнення конкретних домовленостей, скільки створення процесу, який дозволяє виграти час. У Москві, за його словами, усвідомлюють ризики посилення позиції Сполучених Штатів на користь України, особливо якщо Вашингтон перейде до більш жорстких політичних і військових рішень.

Саме тому російська сторона прагне повернути у переговорний процес уже знайомих посередників і форматів, які раніше використовувалися для довгих і малоефективних дискусій. Такий підхід дозволяє Кремлю розмивати темп міжнародного тиску, відкладати складні рішення та підтримувати ілюзію дипломатичної активності без реального прогресу.

На думку Котова, стратегія Росії полягає у тому, щоб максимально розтягнути переговорний процес і уникнути будь-яких швидких рішень, які могли б закріпити для неї невигідні умови завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак на Київ російські сили застосували новий тип баражуючого боєприпасу під назвою “Бандероль”. За даними медіа, цей засіб ураження здатний уражати цілі на відстані до 500 кілометрів і переносити бойову частину вагою приблизно до 150 кілограмів.