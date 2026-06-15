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Путин окончательно решил водить американцев за нос: озвучен тревожный сценарий для Украины

В Кремле видят риск усиления проукраинской позиции США, поэтому пытаются вернуть знакомых посредников и затянуть переговоры

15 июня 2026, 17:25
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Клименко Елена

У России нет реальных военных перспектив в нынешней войне, поэтому Кремль все активнее использует переговорный трек как инструмент затягивания времени, считает эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.

Путин окончательно решил водить американцев за нос: озвучен тревожный сценарий для Украины

Фото: из открытых источников

По его оценке, форматы переговоров с участием таких фигур, как Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев, могут приносить Москве лишь ограниченные и второстепенные результаты. Речь идет преимущественно о технических или гуманитарных договоренностях — например, обмены удерживаемыми лицами или предварительные обсуждения возможных экономических проектов в будущем. В то же время, эти контакты не приближают к ключевому вопросу — установление режима прекращения огня.

Эксперт подчеркивает, что для Кремля важно не столько достижение конкретных договоренностей, сколько создание процесса, позволяющего выиграть время. В Москве, по его словам, отдают себе отчет в рисках усиления позиции Соединенных Штатов в пользу Украины, особенно если Вашингтон перейдет к более жестким политическим и военным решениям.  

Именно поэтому российская сторона стремится вернуть в переговорный процесс уже знакомых посредников и форматов, ранее использовавшихся для долгих и малоэффективных дискуссий. Такой подход позволяет Кремлю размывать темп международного давления, откладывать сложные решения и поддерживать иллюзию дипломатической активности без реального прогресса.

По мнению Котова, стратегия России состоит в том, чтобы максимально растянуть переговорный процесс и избежать каких бы то ни было быстрых решений, которые могли бы закрепить для нее невыгодные условия завершения войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время одной из самых масштабных ракетно-дроновых атак на Киев российские силы применили новый тип боражирующего боеприпаса под названием "Бандероль". По данным медиа, это средство поражения способно поражать цели на расстоянии до 500 километров и переносить боевую часть весом примерно до 150 килограммов.



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Источник: https://t.me/kyivtv/133444
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