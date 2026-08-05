Путін остаточно перейшов усі можливі межі цинізму в Україні : диктатора попередили про найгірше

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні різко засудив чергову масовану ракетно-дронову атаку Росії на Київ і передмістя, наголосивши, що удари по мирних жителях є грубим порушенням міжнародного права. За його словами, обстріли цивільної інфраструктури не можуть мати жодного виправдання.

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Свою заяву глава італійської дипломатії оприлюднив у соціальній мережі X після нічної атаки, яка призвела до загибелі та поранення мирних мешканців столиці.

"Найрішучіше засуджую останню російську ракетну атаку проти киян, яка знову спричинила смерті й поранення невинних цивільних", – заявив Таяні.

Очільник МЗС Італії наголосив, що Росія свідомо застосовує балістичні ракети та ударні безпілотники проти житлових кварталів, що суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

"Бити по цивільних і по міській забудові балістичними ракетами й дронами – це серйозне порушення міжнародного права і це неприйнятно", – підкреслив міністр.

Таяні також висловив співчуття родинам загиблих і всім українцям, які постраждали від російської агресії. Він запевнив, що Італія не змінює своєї позиції та продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення.

За словами дипломата, Рим і надалі координуватиме свої дії з державами Європейського Союзу та іншими міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру.

"Італія підтверджує підтримку України і продовжить працювати разом з європейськими та іншими партнерами над досягненням справедливого й тривалого миру", – наголосив Таяні.

Як вже писали "Коментарі", Росія може зосередитися на ударах не лише по енергетиці, а й по системах водопостачання та водовідведення, якщо попередня кампанія не принесе очікуваного результату. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля. За словами експерта, Кремль і надалі шукатиме найболючіші точки тиску на українців.