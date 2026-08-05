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Путин окончательно перешел все возможные границы цинизма в Украине: диктатора предупредили о худшем

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ракетно-дроновые удары России по жилым кварталам Киева неприемлемы и грубо нарушают международное право.

5 августа 2026, 16:35
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни резко осудил очередную массированную ракетно-дроновую атаку России на Киев и пригород, подчеркнув, что удары по мирным жителям являются грубым нарушением международного права. По его словам, обстрелы гражданской инфраструктуры не могут иметь никакого оправдания.

Путин окончательно перешел все возможные границы цинизма в Украине: диктатора предупредили о худшем

Фото: из открытых источников

Свое заявление глава итальянской дипломатии обнародовал в социальной сети X после ночной атаки, приведшей к гибели и ранению мирных жителей столицы.

"Самое решительное осуждаю последнюю российскую ракетную атаку против киевлян, которая вновь повлекла за собой смерть и ранение невинных гражданских", — заявил Таяни.

Глава МИД Италии подчеркнул, что Россия сознательно применяет баллистические ракеты и ударные беспилотники против жилых кварталов, что противоречит нормам международного гуманитарного права.

"Бить по гражданским и по городской застройке баллистическими ракетами и дронами – это серьезное нарушение международного права и это неприемлемо", – подчеркнул министр.

Таяни также выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от российской агрессии украинцам. Он заверил, что Италия не меняет свою позицию и продолжит поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения.

По словам дипломата, Рим и дальше будет координировать свои действия с государствами Европейского Союза и другими международными партнерами, чтобы помочь Украине достичь справедливого и длительного мира.

"Италия подтверждает поддержку Украины и продолжит работать вместе с европейскими и другими партнерами над достижением справедливого и продолжительного мира", – подчеркнул Таяни.

Как уже писали "Комментарии", Россия может сосредоточиться на ударах не только по энергетике, но и по системам водоснабжения и водоотвода, если предыдущая кампания не принесет ожидаемого результата. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля. По словам эксперта, Кремль и дальше будет искать самые болезненные точки давления на украинцев.



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