Економічні труднощі, спричинені агресивною політикою Кремля щодо України, більше не можна ігнорувати. За даними Міністерства економічного розвитку Росії, у листопаді ВВП країни зріс лише на 0,1% у річному вимірі — найнижчий показник за весь 2023 рік. Цей результат чітко вказує на те, що російська економіка перебуває на межі стагнації, що підтверджує аналітичний центр.

Фото: з відкритих джерел

Унікальною ознакою цього спаду є перший за останні дев'ять місяців спад у промисловому виробництві — на 0,7%. Це не можна пояснити звичайними сезонними коливаннями, адже основним драйвером економічного зростання була саме промисловість, яка, завдяки війні, підтримувала економіку Росії протягом 2023 та 2024 років. Але тепер навіть ті економісти, які раніше підтримували політику Кремля, не можуть заперечувати, що країна вступає в період економічної рецесії, і спрогнозували погіршення ситуації вже до 2026 року.

На думку експертів, економічна модель Росії вичерпала себе. До цього моменту країну підтримували три основні фактори: бюджетні вливання, примусове кредитування та імпортозаміщення. Проте зараз жоден з цих інструментів не дає ефективних результатів. Це є прямим наслідком військових дій і неадекватного управління країною. Кремль продовжує агресію, навіть коли економіка вже не здатна її забезпечити, що призводить до неминучої глибокої кризи. Чим довше Росія ігноруватиме реальні економічні виклики, тим більш болючими будуть наслідки.

Зараз країна переживає найсерйознішу економічну кризу з 1990-х років. В окремих секторах вже наближається до повного колапсу. Керівники провідних російських компаній відзначають, що рівень продажів впав до мінімумів 1998 року, що змушує підприємства згортувати виробництво і коригувати свої плани на майбутнє.

Як вже писали "Коментарі", Служба зовнішньої розвідки України попереджає про продовження спеціальної операції Росії, спрямованої на зрив мирних переговорів за посередництва США.