Экономические трудности, вызванные агрессивной политикой Кремля по отношению к Украине, больше нельзя игнорировать. По данным Министерства экономического развития России, в ноябре ВВП страны вырос всего на 0,1% в годовом исчислении – самый низкий показатель за весь 2023 год. Этот результат ясно указывает на то, что российская экономика находится на грани стагнации, что подтверждает аналитический центр.

Фото: из открытых источников

Уникальным признаком этого спада является первый за последние девять месяцев спад в промышленном производстве – на 0,7%. Это нельзя объяснить обычными сезонными колебаниями, ведь основным драйвером экономического роста была именно промышленность, которая благодаря войне поддерживала экономику России на протяжении 2023 и 2024 годов. Но теперь даже те экономисты, которые раньше поддерживали политику Кремля, не могут отрицать, что страна вступает в период экономической рецессии и спрогнозировали ухудшение ситуации уже к 2026 году.

По мнению экспертов , экономическая модель России исчерпала себя. К этому моменту страну поддерживали три основных фактора: бюджетные вливания, принудительное кредитование и импортозамещение. Однако сейчас ни один из этих инструментов не дает эффективных результатов. Это является прямым следствием военных действий и неадекватного управления страной. Кремль продолжает агрессию, даже когда экономика уже не способна ее обеспечить, что приводит к неизбежному глубокому кризису. Чем дольше Россия будет игнорировать реальные экономические вызовы, тем более болезненными будут последствия.

Сейчас страна переживает самый серьезный экономический кризис с 1990-х годов. В отдельных секторах уже близится к полному коллапсу. Руководители ведущих российских компаний отмечают, что уровень продаж упал до минимумов 1998 года, что заставляет предприятия сворачивать производство и корректировать свои планы на будущее.

