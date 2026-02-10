Путін остаточно догрався: на Заході поваідомили, якого тиску не переживе диктатор

Експорт нафти та газу довгі роки залишався основою фінансової стійкості Росії та забезпечував фінансування війни проти України. Проте напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення доходи країни від енергоресурсів різко знизилися.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Зараз Росія відчуває серйозний економічний тиск з боку США та ЄС. За даними Associated Press, надходження від експорту нафти та газу досягли найнижчих показників за останні роки. Експерти пояснюють це одночасним впливом трьох факторів: нових санкцій західних країн, тарифного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на Індію та активного контролю за "тіньовим флотом" російських танкерів.

Економіст Яніс Клюге з Німецького інституту міжнародних та безпекових досліджень повідомляє, що у січні 2026 року бюджет Росії отримав лише 393 мільярди рублів (приблизно 5,1 мільярда доларів) від продажу енергоносіїв. Для порівняння, у грудні 2025 року цей показник становив 587 мільярдів, а у січні 2025 року досяг рекордних 1,12 трильйона рублів. Це найнижчі доходи країни з часів пандемії COVID-19.

У відповідь на падіння надходжень влада Росії змушена брати кредити у вітчизняних банках і підвищувати податки, щоб підтримати економіку. Проте такі дії лише збільшують інфляцію і гальмують зростання ВВП.

Захід продовжує посилювати тиск на Москву. У жовтні 2025 року Міністерство фінансів США наклало санкції на нафтові компанії "Роснефть" та "Лукойл", що ускладнює міжнародну торгівлю їхньою нафтою. Водночас адміністрація Трампа використовує тарифні важелі на Індію, щоб скоротити імпорт російської нафти. Наслідком стало зменшення постачань з 2 мільйонів барелів на добу у жовтні до 1,3 мільйона у грудні. Окрім цього, з 21 січня 2026 року ЄС заборонив імпорт пального, виробленого з російської нафти через третіх країн.

Як вже писали "Коментарі", Греція та Мальта виступили проти ініціативи Європейської комісії змінити підхід до обмежень щодо російської нафти в межах 20-го пакету санкцій ЄС. Йдеться про пропозицію відмовитися від цінової стелі та запровадити заборону на надання послуг, необхідних для транспортування російського палива.