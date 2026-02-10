logo

Путин окончательно доигрался: на Западе сообщили, какого давления не переживет диктатор
Путин окончательно доигрался: на Западе сообщили, какого давления не переживет диктатор

Доходы России от экспорта энергоресурсов упали до минимума за несколько лет из-за усиленного давления со стороны США и Евросоюза

10 февраля 2026, 14:00
Автор:
Клименко Елена

Экспорт нефти и газа долгие годы оставался основой финансовой устойчивости России и обеспечивал финансирование войны против Украины. Однако в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения доходы страны от энергоресурсов резко снизились.

Путин окончательно доигрался: на Западе сообщили, какого давления не переживет диктатор

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Сейчас Россия испытывает серьезное экономическое давление со стороны США и ЕС. По данным Associated Press, поступления от экспорта нефти и газа достигли самых низких показателей за последние годы. Эксперты объясняют это одновременным влиянием трех факторов: новых санкций западных стран, тарифного давления со стороны администрации Дональда Трампа на Индию и активного контроля "теневого флота" российских танкеров.

Экономист Янис Клюге из Немецкого института международных и исследований безопасности сообщает, что в январе 2026 года бюджет России получил лишь 393 миллиарда рублей (примерно 5,1 миллиарда долларов) от продажи энергоносителей. Для сравнения, в декабре 2025 года этот показатель составил 587 миллиардов, а в январе 2025 года достиг рекордных 1,12 триллиона рублей. Это самый низкий доход страны со времен пандемии COVID-19.

В ответ на падение поступлений власти России вынуждены брать кредиты в отечественных банках и повышать налоги, чтобы поддержать экономику. Однако такие действия только увеличивают инфляцию и тормозят рост ВВП.

  Мероприятие продолжает усиливать давление на Москву. В октябре 2025 года Министерство финансов США наложило санкции на нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКойл", что усложняет международную торговлю их нефтью. В то же время, администрация Трампа использует тарифные рычаги на Индию, чтобы сократить импорт российской нефти. Следствием этого стало уменьшение поставок с 2 миллионов баррелей в сутки в октябре до 1,3 миллиона в декабре. Кроме того, с 21 января 2026 года ЕС запретил импорт горючего, произведенного из российской нефти через третьи страны.

Как уже писали "Комментарии", Греция и Мальта выступили против инициативы Европейской комиссии изменить подход к ограничениям российской нефти в пределах 20-го пакета санкций ЕС. Речь идет о предложении отказаться от ценового потолка и ввести запрет на предоставление услуг, необходимых для транспортировки российского топлива.



