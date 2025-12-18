Путін опинився перед вибором щодо України: не може дати відповідь на одне питання

Рубрики
Кравцев Сергей
У питанні України російський диктатор Путін не може дати відповідь на одне питання: його ціль спробувати знищити Україну з усіма відповідними економічними та демографічними втратами для Росії чи спробувати змінити українську владу через 1-2 електоральні цикли. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Вадим Денисенко зауважує, заяви США про посилення контролю над тіньовим флотом і спроби росіян перевести частину цього флоту під російський прапор і під захист російських військових – це шлях в нікуди. Він призведе лише до збільшення втрат російського бюджету. Але, при цьому, Путін розуміє: до початку серйозних структурних проблем в економіці є приблизно 18 місяців.
Політолог підсумовує, тому зараз Путін точно буде тягти час. Він не піде на швидкий мир без реальної загрози зі сторони США.
