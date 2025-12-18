logo_ukra

BTC/USD

86581

ETH/USD

2829.46

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін опинився перед вибором щодо України: не може дати відповідь на одне питання
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін опинився перед вибором щодо України: не може дати відповідь на одне питання

Російський диктатор Путін не знає, як відреагує Трамп, коли толй відкине його мирні наміри

18 грудня 2025, 07:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У питанні України російський диктатор Путін не може дати відповідь на одне питання: його ціль спробувати знищити Україну з усіма відповідними економічними та демографічними втратами для Росії чи спробувати змінити українську владу через 1-2 електоральні цикли. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Путін опинився перед вибором щодо України: не може дати відповідь на одне питання

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"І тут на столі лежать наступні карти: Путін не хоче більше чекати; Путін боїться внутрішньої фронди, якщо зараз він не вирішить "українське питання"; Путін вважає, що російська економіка має запас, як мінімум, до середини 2027 року, а за цей час Україна посиплеться, 10 місяців тому, він так само вірив у літній наступ, між іншим. До того ж зараз нема відповіді на питання, а що буде, якщо зараз послати Трампа", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко зауважує, заяви США про посилення контролю над тіньовим флотом і спроби росіян перевести частину цього флоту під російський прапор і під захист російських військових – це шлях в нікуди. Він призведе лише до збільшення втрат російського бюджету. Але, при цьому, Путін розуміє: до початку серйозних структурних проблем в економіці є приблизно 18 місяців. 

Політолог підсумовує, тому зараз Путін точно буде тягти час. Він не піде на швидкий мир без реальної загрози зі сторони США. 

"Тому, видихаємо. Хоча, звичайно, різдвяних чудес ніхто не відміняв. Але після Різдва всі чекають чудес і на Великдень", – підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська влада заявляє про наміри сформувати так звану "буферну зону" вздовж лінії бойових дій з Україною та погрожує силовим сценарієм у разі, якщо Київ і західні партнери не погодяться на "серйозні переговори". Про це повідомляють російські медіа з посиланням на заяви президента РФ Володимира Путіна, який також різко розкритикував Європу за політику щодо Росії після розпаду СРСР.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини