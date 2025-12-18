Путін опинився перед вибором щодо України: не може дати відповідь на одне питання

У питанні України російський диктатор Путін не може дати відповідь на одне питання: його ціль спробувати знищити Україну з усіма відповідними економічними та демографічними втратами для Росії чи спробувати змінити українську владу через 1-2 електоральні цикли. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"І тут на столі лежать наступні карти: Путін не хоче більше чекати; Путін боїться внутрішньої фронди, якщо зараз він не вирішить "українське питання"; Путін вважає, що російська економіка має запас, як мінімум, до середини 2027 року, а за цей час Україна посиплеться, 10 місяців тому, він так само вірив у літній наступ, між іншим. До того ж зараз нема відповіді на питання, а що буде, якщо зараз послати Трампа", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко зауважує, заяви США про посилення контролю над тіньовим флотом і спроби росіян перевести частину цього флоту під російський прапор і під захист російських військових – це шлях в нікуди. Він призведе лише до збільшення втрат російського бюджету. Але, при цьому, Путін розуміє: до початку серйозних структурних проблем в економіці є приблизно 18 місяців.

Політолог підсумовує, тому зараз Путін точно буде тягти час. Він не піде на швидкий мир без реальної загрози зі сторони США.

"Тому, видихаємо. Хоча, звичайно, різдвяних чудес ніхто не відміняв. Але після Різдва всі чекають чудес і на Великдень", – підсумував експерт.

