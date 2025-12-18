Путин оказался перед выбором по Украине: не может дать ответ на один вопрос

Рубрики
В вопросе Украины российский диктатор Путин не может ответить на один вопрос: его цель попытаться уничтожить Украину со всеми соответствующими экономическими и демографическими потерями для России или попытаться изменить украинские власти через 1-2 электоральных цикла. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко отмечает, что заявления США об усилении контроля над теневым флотом и попытки россиян перевести часть этого флота под российский флаг и под защиту российских военных – это путь в никуда. Он приведет только к увеличению потерь российского бюджета. Но, при этом, Путин понимает: до начала серьезных структурных проблем в экономике приблизительно 18 месяцев.
Политолог заключает, поэтому сейчас Путин точно будет тянуть время. Он не пойдет на скорый мир без реальной угрозы со стороны США.
Читайте на портале "Комментарии" — российские власти заявляют о намерениях сформировать так называемую "буферную зону" вдоль линии боевых действий с Украиной и угрожают силовым сценарием в случае, если Киев и западные партнеры не согласятся на "серьезные переговоры". Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на заявления президента РФ Владимира Путина, который также подверг резкой критике Европу за политику в отношении России после распада СССР.