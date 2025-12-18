Путин оказался перед выбором по Украине: не может дать ответ на один вопрос

В вопросе Украины российский диктатор Путин не может ответить на один вопрос: его цель попытаться уничтожить Украину со всеми соответствующими экономическими и демографическими потерями для России или попытаться изменить украинские власти через 1-2 электоральных цикла. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"И здесь на столе лежат следующие карты: Путин не хочет больше ждать; Путин боится внутренней фронды, если он не решит "украинский вопрос"; Путин считает, что у российской экономики есть запас, как минимум, до середины 2027 года, а за это время Украина посыплется, 10 месяцев назад, он так же верил в летнее наступление, между прочим. К тому же, сейчас нет ответа на вопрос, а что будет, если сейчас послать Трампа", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что заявления США об усилении контроля над теневым флотом и попытки россиян перевести часть этого флота под российский флаг и под защиту российских военных – это путь в никуда. Он приведет только к увеличению потерь российского бюджета. Но, при этом, Путин понимает: до начала серьезных структурных проблем в экономике приблизительно 18 месяцев.

Политолог заключает, поэтому сейчас Путин точно будет тянуть время. Он не пойдет на скорый мир без реальной угрозы со стороны США.

"Поэтому выдыхаем. Хотя, конечно, рождественских чудес никто не отменял. Но после Рождества все ждут чудес и на Пасху", – подытожил эксперт.

