Путін опинився перед катастрофічним вибором: експерт здивував заявою про різку зміну у війні

Восени дипломатична активність навколо російсько-української війни може суттєво посилитися. Водночас Москва, ймовірно, продовжуватиме поєднувати переговорні сигнали з військовим та політичним тиском, заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи останні міжнародні події.

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Одним із важливих епізодів він назвав повідомлення про непублічний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За версією експерта, під час контактів могла порушуватися тема відновлення переговорного процесу, зокрема потенційної зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Політолог вважає тристоронній формат можливим, оскільки без безпосереднього залучення лідерів США, України та Росії вийти на політичні домовленості буде надзвичайно складно. При цьому Вашингтон, на його думку, може спробувати поставити Кремль перед вибором: рух до переговорів або подальше посилення тиску.

"Якщо пропозиція з ультиматумом не дослухається до пропозиції завершувати війну, атаки по Росії будуть тривати і рано чи пізно ви все одно вийдете на переговорний процес. Питання часу", — зазначив Клочок.

Важливим фактором політолог називає і позицію Європи. Аналізуючи заяви президента Фінляндії Александра Стубба, Клочок звернув увагу на тезу про те, що підтримка України фактично перетворилася на інвестицію у безпеку самого Європейського континенту.

"Україна є найкращою гарантією нашої безпеки щодо Росії, тобто європейської. Підтримка України є інвестицією у безпеку Європи", — передав політолог зміст позиції Стубба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що здоров’я президента США Дональда Трампа знову опинилося в центрі уваги через повідомлення про можливе збільшення його ваги. Як пише Bored Panda, медичні експерти звернули увагу, що американський лідер наблизився до показника індексу маси тіла, який відповідає порогу ожиріння. Фахівці наголошують, що надмірна вага може підвищувати ризик розвитку низки захворювань, особливо у старшому віці.